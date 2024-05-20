New Stock Idea: एक साल में 250% रिटर्न, अभी भी इस PSU Stock पर ब्रोकरेज क्यों है बुलिश?

पिछले कुछ समय के दौरान कई सरकारी शेयरों ने निवेशकों को मालामाल किया है। अगर आप BSE PSU Index के पिछले 6 महीने की ग्रोथ देखें तो 56.67% रिटर्न दिया है। लेकिन हां, पिछले एक महीने में ये ग्रोथ कम हुई है करीब 8 प्रतिशत के आसपास। इसके पीछे कई कारण रहे हैं। लेकिन एक बार फिर वापस PSU शेयरों में वापस रौनक देखी जा रही है।

हाल-फिलहाल में जो सरकारी शेयर मल्टीबैगर बनने में कामयाब हुए हैं, उनमें से एक स्टॉक है जिसे लेकर ब्रोकरेज अभी भी बहुत बुलिश हैं। हम यहां बात रह रहे हैं Power Finance Corporation की पावर मिनिस्ट्री के तहत आने वाले PFC ने पिछले एक साल में 250% का रिटर्न दिया है। बीते एक साल के हिसाब से इसकी तेजी बेमिसाल साबित होती है। यानी इस दौरान शेयर का भाव साढ़े 3 गुने से भी ज्यादा मजबूत हुआ है। साल भर पहले इसका एक शेयर सिर्फ 132 रुपये का था। इतने शानदार रिटर्न के बावजूद ब्रोकरेज को लगता है ये स्टॉक में अभी बहुत दम है। तो आइये जानते हैं ब्रोकरेजस का क्या कहना है?

तो सबसे पहले इसके Q4 नतीजों को देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में PFC का शुद्ध मुनाफा 23.29% बढ़कर 7,556 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू साल भर पहले के स्तर से 20.34% की तेजी के साथ 24,141 करोड़ रुपये रहा। मार्च तिमाही में कंपनी की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। कंपनी ने कहा है कि उनका नेट NPA घटकर 0.85% और ग्रॉस NPA घटकर 3.34% रह गया है, जबकि Q3 तिमाही में ये 3.52 प्रतिशत था। हालिया तेजी के बाद कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो गया है...

क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी उम्मीद

कंपनी के शेयरों में ब्रोकरेज को अभी और गुंजाइश दिख रही है. ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल ने इस सरकारी शेयर को 569 रुपये का टारगेट दिया है। मौजूदा वक्त में ये शेयर 465 पर ट्रेड कर रहा है। यानि मौजूदा स्तर से करीब 30% ऊपर है। यानी एलारा कैपिटल को लगता है कि PFC का शेयर मौजूदा स्तर से लगभग 30 फीसदी ऊपर जा सकता है। एलारा कैपिटल का कहना है कि वित्त वर्ष 2025-26 के बीच ग्रॉस NPA 3 से 2.8% के बीच मेंटेन रह सकता है। क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी उम्मीद के मुताबिक रह सकती है।

नई पॉजिशन स्टॉक

वहीं दूसरी Choice Broking के equity research analys Deven Mehata का कहना है कि निवेशक चाहें तो निचले स्तर से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। stop loss ₹407 रुपए का दिया है। इसके साथ ही उनका कहना है कि नई पॉजिशन स्टॉक में बनाने के लिए 440 के लेवल पर खरीदारी की जा सकती है और टारगेट 540 रुपए का दिया है। उनका कहना है कि फेवरेट रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो दिख रही है।