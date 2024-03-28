OnePlus Ace 3 Pro: क्या कुछ ख़ास है इस फोन में?

Oneplus ACE 3 को कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया था और अब इसका प्रो वर्ज़न ऑनलाइन लीक हो गया है। वनप्लस ऐस 3 ने ग्लोबल मार्केट में वनप्लस 12R के नाम से जगह बनाई है। क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी ग्लोबल मार्केट में 12R का प्रो वर्ज़न भी लॉन्च कर सकती है? वैसे, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या लीक नहीं हुई है। लेकिन, वनप्लस के पास अभी तक मिड-रेंज प्रीमियम सेगमेंट में प्रो वर्ज़न नहीं है और इसने अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ में प्रो मॉडल की घोषणा करना भी बंद कर दिया है। इससे पता चलता है कि कंपनी जल्द ही प्रो वर्ज़न लाने का फैसला कर सकती है। जबकि वनप्लस ऐस 3 प्रो के लीक सामने आने लगे हैं और कुछ प्रमुख स्पेक्स भी ऑनलाइन लीक हो गए हैं, सीरीज़ में प्रो वर्ज़न भी हो सकता है। हमें यह देखने के लिए कुछ समय तक इंतज़ार करना होगा कि वनप्लस 12R प्रो वर्ज़न वैश्विक क्षेत्रों में भी आ सकता है या नहीं।

मिड-रेंज प्रीमियम और फ्लैगशिप मॉडल

दिलचस्प बात यह है कि अगर वनप्लस 12आर प्रो को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जाता है, तो यह संभवतः अपने मिड-रेंज प्रीमियम और फ्लैगशिप मॉडल के बीच कीमत के बड़े अंतर को भर देगा। वनप्लस 12आर की कीमत 39,999 रुपये है, जबकि वनप्लस 12 भारत में 64,999 रुपये में बिक रहा है। संभावना है कि कंपनी वनप्लस 12आर प्रो वर्शन को 55,000 रुपये से कम में लॉन्च करने का फैसला कर सकती है, जो समझ में भी आता है क्योंकि बाजार में iQOO 12 जैसे फोन हैं जिनकी कीमत इसी रेंज में है और वनप्लस ऐस 3 प्रो में भी फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही चिप फ्लैगशिप वनप्लस 12 को पावर दे रही है और कंपनी को 12आर के करीब कीमत पर प्रो वर्शन पेश करने की उम्मीद नहीं है।

प्रो वर्ज़न

प्रो वर्ज़न के लॉन्च से वनप्लस को कम कीमत पर तेज़ चिप प्रदान करने के मामले में प्रतिस्पर्धा पर स्पष्ट बढ़त मिलेगी, बिना फ़ीचर के मामले में वनप्लस 12 की स्थिति को खराब किए। लेकिन, अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है और यह भी संभावना है कि ब्रांड चीन के बाहर के बाज़ारों में ऐस 3 प्रो को किसी अन्य वैरिएंट के रूप में पेश कर सकता है। जो भी हो, डिवाइस के भारत में भी आने की उम्मीद है क्योंकि यह देश वनप्लस के लिए प्रमुख बाज़ारों में से एक है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वनप्लस ने इस साल के लिए क्या योजना बनाई है।

स्पेक्स

स्पेक्स की बात करें तो टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने वीबो पर बताया है कि वनप्लस ऐस 3 प्रो में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 1.5K 8T LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है। हालांकि स्क्रीन साइज़ के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उद्धृत स्रोत का दावा है कि स्मार्टफोन में टॉप-नॉच स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट दिया जाएगा।

बड़ी बैटरी

यह भी कहा जा रहा है कि यह बड़ी बैटरी के साथ 100W फ़ास्ट चार्जिंग तकनीक सपोर्ट भी देगा। याद दिला दें कि वनप्लस ऐस 2 प्रो में 5,000mAh की बैटरी है, जबकि वनप्लस ऐस 3 में 5,500mAh की बड़ी बैटरी है। प्रो मॉडल में ग्लास बॉडी और मेटल फ्रेम होने की बात कही गई है, जो कि स्टैंडर्ड वर्शन के समान है। अंत में, बैक कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा शामिल हो सकता है।