Apple iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 Flipkart पर जबरदस्त छूट

iPhone 14 फ्लिपकार्ट पर 56,999 रुपये में सूचीबद्ध है, जो लॉन्च कीमत 79,990 रुपये से कम है। iPhone 14 Plus भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 66,999 रुपये में उपलब्ध है। खरीदार आईसीआईसीआई बैंक कार्ड पर 1,250 रुपये की तत्काल छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 27, 2024 16:16 IST
फ्लिपकार्ट वर्तमान में भारत में मंथ एंड मोबाइल फेस्ट सेल की मेजबानी कर रहा है

Flipkart वर्तमान में भारत में मंथ एंड मोबाइल फेस्ट सेल की मेजबानी कर रहा है। iPhone 13, iPhone 14 और iPhone 15 जैसे Apple iPhone मॉडल अब Flipkart पर भारी छूट पर उपलब्ध हैं। 79,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किए गए तीनों iPhone मॉडल अब रियायती कीमत पर उपलब्ध हैं। फ्लिपकार्ट पर iPhone 13 को 52,999 रुपये, iPhone 14 को 56,999 रुपये और iPhone 15 को 66,999 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा, खरीदारों को खरीदारी पर बैंक छूट भी मिलेगी। गौरतलब है कि यह सेल 30 मार्च को खत्म हो जाएगी। 79,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ Apple iPhone 15 फ्लिपकार्ट पर 66,999 रुपये में बिक रहा है। ग्राहकों को सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये की तत्काल छूट मिलेगी, जिससे कीमत 64,999 रुपये हो जाएगी। यह पिंक, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और येलो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। दूसरी ओर, iPhone 14 फ्लिपकार्ट पर 56,999 रुपये में सूचीबद्ध है, जो लॉन्च कीमत 79,990 रुपये से कम है। iPhone 14 Plus भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 66,999 रुपये में उपलब्ध है। खरीदार आईसीआईसीआई बैंक कार्ड पर 1,250 रुपये की तत्काल छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। वे ब्लू, मिडनाइट, स्टारलाइट, पर्पल, येलो और प्रोडक्ट (रेड) कलर वेरिएंट में आते हैं।

Also Read: Realme 12X 5G फोन अब 2 अप्रैल को होगा लॉन्च

आईफोन 13

आईफोन 13 फ्लिपकार्ट पर 52,999 रुपये में उपलब्ध है। एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर खरीदारों को 1,000 रुपये की तत्काल छूट भी मिलेगी। यह ब्लू, ग्रीन, स्टारलाइट, मिडनाइट और पिंक कलर ऑप्शन में आता है। चल रही फ्लिपकार्ट सेल के दौरान, आपको Xiaomi 14 पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसे 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। Realme 12 5G 1,000 रुपये की बैंक छूट पर उपलब्ध होगा जबकि ओप्पो F25 23,999 रुपये की शुरुआती कीमत और 2,000 रुपये की तत्काल छूट पर बिक रहा है। नथिंग फोन (2ए) भी एचडीएफसी बैंक कार्ड पर 2,000 रुपये की तत्काल छूट के बाद 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बिक रहा है। फ्लिपकार्ट ने आगे पुष्टि की है कि Motorola Edge 50 Pro, Realme 12x 5G और Infinix Note 40 Pro सीरीज भारत में अप्रैल के महीने में Flipkart पर लॉन्च होंगे।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 27, 2024