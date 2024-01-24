OnePlus 12 Smartphone Series और Buds-3 भारत में लॉन्च

OnePlus ने 23 जनवरी को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज OnePlus 12 और OnePlus Buds3 को भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। वनप्लस ने दिल्ली में हुए 'स्मूथ बियोंड बिलिफ' इवेंट में नई सीरीज को दो वैरिएंट वनप्लस 12 और वनप्लस 12R में पेश किया है। कंपनी दोनों स्मार्टफोन्स को चीन में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। वनप्लस 12 की कीमत 64,999 रुपए और वनप्लस 12R की कीमत 39,999 रुपए रखी गई है। वहीं, वनप्लस बड्स 3 की कीमत 5,499 रुपए रखी गई है। वनप्लस 12 में परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही फोन में 50W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वहीं, वनप्लस दावा किया है कि बड्स 3 में 44 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप और 10 मिनट की चार्जिंग में 7 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा। अपकमिंग बड्स 3 में टच वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है।

वनप्लस सीरीज : अवेलेबलिटी और ऑफर

वनप्लस 12R और बड्स 3 की भारत में सेल 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे ऑफिशियल और ईकॉमर्स वेबसाइट्स पर शुरू होगी। वहीं, वनप्लस 12 की सेल 30 जनवरी से शुरू होगी। दोनों ही डिवाइस की बुकिंग शुरू कर दी गई है। वनप्लस 12 सीरीज और बड्स 3 पर कुछ ऑफर अवेलेबल हैं। इसमें ICICI क्रेडिट कार्ड और वनकार्ड कस्टमर्स के लिए 1,000 रुपए का कैशबैक शामिल है। नए वनप्लस फोन के लिए नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन और 2,250 रुपए के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं।

डिस्प्ले

वनप्लस 12R में 2780x1264 रेजोल्यूशन वाला 6.78-इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यह डॉल्बी विजन, HDR 10+, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन वाला LTPO 4.0 पैनल से लैस है। ये 120Hz के रिफ्रेश रेट से काम करता है।

प्रोसेसर

परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट दिया गया है जो पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है।

रैम और स्टोरेज



फोन 16GB तक LPDDR5X रैम और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए डिवाइस के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें सोनी IMX890 50MP प्राइमरी सेंसर, 112-डिग्री 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP मैक्रो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

बैटरी और चार्जिंग

पावर बैकअप के लिए स्मार्टफोन में 100W सूपरवूक चार्जिंग के साथ 5500mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ 26 मिनिट में 1-100% तक चार्ज हो जाती है। यह वनप्लस फोन में लगाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है।

सॉफ्टवेयर

वनप्लस 12R एंडरॉयड 14-आधारित ColorOS 14.0 आउट-ऑफ-द-बॉक्स चलाता है।

अन्य फीचर्स

वनप्लस 12R के साथ IP64 रेटिंग, वाई-फाई 7 मिलता है।

वनप्लस 12 : स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

वनप्ल्स 12 स्मार्टफोन में 3168x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.82 इंच की क्वॉडHD+ डिस्प्ले दी गई है, जो 2K स्क्रीन LTPO+ पैनल पर बनी है। ये 120हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर काम करती है। इस पर इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, हायपर रेंडरिंग, हायपर टच और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस जैसे फीचर्स मिलते हैं। स्क्रीन की सेफ्टी के लिए इस पर कोर्निंगा गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलेगी है।

सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर

वनप्लस 12 5G फोन एंड्रॉयड 14 बेस्ड ऑक्सीजन OS पर काम करता है, जिसे प्रोसेस करने के लिए 4nm फेब्रिकेशन्स पर बना क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 कोरयो चिपसेट दिया गया है। यह ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जो 3.3गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। ग्राफिक्स के लिए फोन में एड्रेनो 750 GPU और गेमिंग के लिए एडवांस वैपर कूलिंग सिस्टम है। वनप्लस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 12GB और 16GB रैम ऑप्शन्स मिलते हैं। वहीं, स्टोरेज के लिए इसमें 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन हैं। वनप्लस 12 स्मार्टफोन LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज तकनीक पर काम करता है।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए वनप्लस 12 के रियर पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें F/2.6 अपर्चर वाला 64MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, F/1.6 अपर्चर वाला 50MP वाइड एंगल लेंस और F/2.2 अपर्चर वाला 48MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस शामिल है। ये कैमरा सेटअप 3X ऑप्टिकल जूम से लेकर 120X जूम तक की फोटो खींच सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP कैमरा सेंसर दिया गया है। यह 5P लेंस है जो f/2.4 अपर्चर पर काम करता है। वनप्लस 12 में हेजलब्लैड लेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो मोबाइल फोटोग्राफी के लिए बेस्ट माना जाता है।

बैटरी

पावर बैकअप के लिए डिवाइस में 5400mAh की बैटरी दी गई है। इसे चार्ज करने के फोन 100वॉट फास्ट चार्जिंग और 50वॉट वायरलेस चार्जिंग टेक्नीक से लैस है। कंपनी का दावा है कि इस टेक्नीक से फोन को सिर्फ 11 मिनट में 50% और 26 मिनट में 100% तक चार्ज किया जा सकता है।

वनप्लस बड्स 3 : स्पेसिफिकेशन

वनप्लस बड्स 3 में तीन माइक्रोफोन के साथ आता है, इसमें 94ms की लो लेटेंसी का सपोर्ट दिया गया है। वायरलेस ईयरबड्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का भी सपोर्ट है, जो LHDC 5.0 Hi-Res ऑडियो को सपोर्ट करता है। म्यूजिक प्लेबैक और वॉल्यूम कंट्रोल के साथ कई अन्य फीचर्स के सपोर्ट के साथ बड्स 3 में टच कंट्रोल दिया गया है। वायरलेस ईयरबड 3D सराउंड स्पेस साउंड इफेक्ट और डायनेमिक बास टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। ईयरबड्स में 58mAh की बैटरी और उसके केस में 520mAh की बैटरी मिलती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के लिए बड्स 3 के केस में USB टाइप-सी है।