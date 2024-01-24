Samsung ने खोला भारत में पहला Flagship Offline Store

Samsung ने भारत में अपना पहला ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन (O2O) Lifestyle Store Samsung BKC खोला है। मुंबई के जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल में मंगलवार को इसकी ओपनिंग की गई। सैमसंग BKC में ग्राहक नई गैलेक्सी S24 सीरीज को एक्सपीरियंस और प्री-बुक कर सकते हैं। सैमसंग के BKC स्टोर में कंपनी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स शोकेस किए गए हैं। इसमें स्मार्टफोन से लेकर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और अन्य प्रोडक्ट शामिल है। मुंबई में ग्राहकों के पास सैमसंग BKC से 2 घंटे के भीतर अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी लेने का ऑप्शन भी है।

हॉबी रूम जोन

85-इंच 8K QLED टीवी और लैपटॉप पर गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं।

होम ऑफिस जोन

बड़ी स्क्रीन और स्मार्ट मॉनिटर से वर्क फ्रॉम होम जैसा सिनारियो बनाया।

होम एटेलियर जोन

8K टीवी और द फ्रेम हैं, जो स्क्रीन को वर्क ऑफ आर्ट में बदल देता है।

कनेक्टेड किचन जोन

यहां एक शेफ है जो रियल रियल टाइम में हेल्दी फूड पकाता है।

होम कैफे जोन

यहां ग्राहक विशेष रेफ्रिजरेटर और वैक्यूम क्लीनर को देख सकते हैं।

इंटेलिजेंट क्लोसेट जोन

यहां AI-इनेबल्ड वाशिंग मशीन और ड्रायर शोकेस किया गया है।

प्राइवेट सिनेमा जोन

यहां, ग्राहक 110-इंच माइक्रोएलईडी टीवी का अनुभव कर सकते हैं।

मोबाइल जोन

यहां गैलेक्सी डिवाइसेज के साथ टैबलेट, लैपटॉप, वियरेबल्स शोकेस हैं।

AI एक्सपीरियंस को एक जगह पर लाया सैमसंग

सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और CEO जेबी पार्क ने कहा, 'सैमसंग बीकेसी के साथ, हम न केवल भारत में अपनी रिटेल प्रेजेंस का विस्तार कर रहे हैं, हम एआई अनुभवों को एक स्थान पर लाने के लिए एक प्लेग्राउंड तैयार कर रहे हैं।'

स्टोर में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की वर्कशॉप भी होगी

सैमसंग बीकेसी अपने लर्न@सैमसंग प्रोग्राम के हिस्से के रूप में डिजिटल आर्ट, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिटनेस, कुकिंग, म्यूजिक के लिए इवेंट और वर्कशॉप भी होस्ट करेगा।

बेंगलुरु और दिल्ली में भी सैमसंग के स्टोर

बीकेसी के अलावा, सैमसंग के बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में भी एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं। सैमसंग ओपेरा हाउस देश के सबसे बड़े स्टोर्स में से एक है। सैमसंग ने 2023 में कहा था कि वह 15 प्रीमियम एक्सपीरियंस स्टोर खोलकर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का विस्तार करेगा।