OnePlus 12 और OnePlus12R 23 जनवरी को होगा लॉन्च, पढ़िए पूरी खबर

OnePlus 23 जनवरी को ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में OnePlus 12 और OnePlus 12R स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म और ऑफिशियल वेबसाइट पर फोन को टीज करते हुए लॉन्च डेट की जानकारी दी है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि वनप्लस 12 में परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही फोन में 50W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा वनप्लस ने अभी फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में इसके बारे में पहले ही जानकारी सामने आ चुकी है। फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करे तो वनप्लस 12 में 6.82 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दे सकती है, जिसमें 1440 x 3168 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलेगा। जबकि, वनप्लस 12R में 1200 x 2712 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 6.74 इंच का ओलेड डिस्प्ले मिल सकता है। दोनों फोन की स्क्रीन 120Hz का रिफ्रेश सपोर्ट करेगी। परफॉर्मेंस के लिए वनप्लस 12R में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर दिया जा सकता है। जबकि, वनप्लस 12 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर मिलेगा।

दोनों फोन में आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 13 बेस्ड लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए वनप्लस 12 में 50MP + 48MP + 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। वहीं, वनप्लस 12R के रियर पैनल में 50MP + 50MP + 8MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और 16MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वनप्लस 12 में 5400mAh और वनप्लस 12R में 5500mAh की बैटरी मिलेगी। दोनों फोन में 100W की SuperVOOC चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी वनप्लस 12 को 49,999 रुपए और वनप्लस 12R को 48,999 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है।