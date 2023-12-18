TCS ने एक हफ्ते में ₹85,494 करोड़ की कमाई की

बीते कारोबारी हफ्ते में देश की टॉप-10 कंपनियों में से 9 ने टोटल ₹2,26,391.77 लाख करोड़ की कमाई की है। इसमें TCS ने सबसे ज्यादा कमाई की है। कंपनी का मार्केट कैप ₹85,494 करोड़ बढ़कर ₹14.12 लाख करोड़ हो गया है। वहीं इंफोसिस और SBI ने ₹36,794 करोड़ और ₹30,700 करोड़ जुटाए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दोनों कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर ₹6.55 लाख करोड़ और ₹5.79 लाख करोड़ हो गया है। वहीं, इस लिस्ट में भारती एयरटेल अकेली कंपनी रही, जिसका मार्केट कैप ₹3,654 करोड़ गिरकर ₹5.58 लाख करोड़ रह गया है।

हालांकि, एक हफ्ते पहले की बात करें तो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप ₹9,844.79 करोड़, एयरटेल का ₹8569.98 करोड़ और ITC का ₹935.48 करोड़ गिरा था। इस लिहाज से देखें तो तीनों कंपनियों ने रिकवरी की है। इस साल बाजार में अब तक 17% से ज्यादा की तेजी इस साल की शुरुआत यानी 2 जनवरी को सेंसेक्स 61,167 के स्तर पर था, जो अब यानी 15 दिसंबर को 71,605 अंक पर पहुंच गया है। यानी इस साल अब तक इसमें 17% से ज्यादा यानी 10,438 अंक की तेजी देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है।