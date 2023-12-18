निवेश का शानदार मौका, आज 3 IPO हुए ओपन

आज शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 3 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO ओपन हो गए हैं। इसमें Muthoot Microfin Limited, Motisons Jewelers Limited और Suraj Estate Developers Limited शामिल हैं। इसके अलावा 5 अन्य IPO में भी इस हफ्ते निवेश का मौका मिलेगा, जिसमें हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड, RBZ ज्वैलर्स लिमिटेड, क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड, आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड और इनोवा कैपटैब लिमिटेड शामिल हैं। मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड का 18 दिसंबर यानी आज खुल गया है और 20 दिसंबर को बंद होगा। 26 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। इश्यू का प्राइस बैंड ₹277-₹291 है। ₹960 करोड़ जुटाने के लिए कंपनी ये IPO लाई है। अप्रैल 1992 में बनी कंपनी मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड माइक्रो लोन देने का काम करती है। मुथूट माइक्रोफिन का IPO 18 दिसंबर को ग्रे मार्केट में 27.49% यानी ₹80 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड 291 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग 371 रुपए पर हो सकती है। मोतीसंस ज्वैलर्स लिमिटेड का IPO 18 दिसंबर को यानी आज खुल गया है और 20 दिसंबर को बंद होगा। 26 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। इश्यू का प्राइस बैंड ₹52-₹55 है। ₹151.09 करोड़ जुटाने के लिए कंपनी ये IPO लाई है। अक्टूबर 1997 में बनी कंपनी मोतीसंस ज्वैलर्स लिमिटेड गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सहित अन्य मैटल्स से ज्वैलरी बनाती और बेचती है।

मोतीसंस ज्वैलर्स लिमिटेड का IPO 18 दिसंबर को ग्रे मार्केट में 218.18% यानी ₹120 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड 55 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग 175 रुपए पर हो सकती है। सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड का IPO 18 दिसंबर को यानी आज खुल गया है और 20 दिसंबर को बंद होगा। 26 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। इश्यू का प्राइस बैंड ₹340-₹360 है। ₹400 करोड़ जुटाने के लिए कंपनी ये IPO लाई है। 1986 में बनी सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मोतीसंस ज्वैलर्स लिमिटेड का IPO ओपन होने के पहले ही इसका शेयर 18 दिसंबर को ग्रे मार्केट में 18.33% यानी ₹66 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड 360 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग 426 रुपए पर हो सकती है।