अब Chat-GPT में अपने चैट को आर्काइव कर पाएंगे यूजर्स !

Chat-GPT में यूजर अब अपने चैट को आर्काइव कर सकते हैं। यानी यूजर अब चैट को डिलीट किए बिना उसे साइडबार से हटा सकेंगे। इस फीचर की मदद से यूजर अपने जरूरी चैट को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। इसे बनाने वाली कंपनी ओपन AI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है। नया फीचर फिलहाल चैट-GPT के वेब और iOS वर्जन पर ही अवेलेबल होगा। कंपनी ने बताया है कि जल्द ही यह एंड्रॉयड यूजर के लिए भी अवेलेबल होगा। चैटजीपीटी यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर।

यह ओपन-AI का एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैटबॉट है। चैटजीपीटी के पास हर उस सवाल का जवाब है जो इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन यह उसी सवाल का जवाब दे सकता है जो पहले इंटरनेट पर पूछा गया हो। यह एक सॉफ्टवेयर है, जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को पढ़कर जवाब देता है। इससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यानी ईमेल लिखने से लेकर CV तक आप इससे बनवा सकते हैं। रील या अपनी वीडियो कैसे वायरल करना है, इसका भी जवाब ChatGPT देता है। ChatGPT लंबे जवाब की बजाय छोटे और सटीक शब्दों में पूरी जानकारी देता है।