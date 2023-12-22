Triumph Daytona 660 भारत में 9 जनवरी को होगी लॉन्च
Triumph Motorcycle ने Daytona 660 स्पोर्ट टूरर बाइक का टीजर जारी किया है। कंपनी भारत सहित ग्लोबल मार्केट में इस बाइक को 9 जनवरी को लॉन्च करेगी। ये एक मिडिलवेट स्पोर्टबाइक होगी। प्रीमियम बाइक बनाने वाले ब्रिटिश ब्रांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर इसकी जानकारी शेयर की है। भारतीय समय अनुसार लॉन्चिंग इवेंट शाम 5:30 बजे होगा। बाइक को भारत में करीब 9.50 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च होने पर डेटोना 660 का मुकाबला यामाहा R7, कावासाकी निंजा 650 और होंडा CBR 650R जैसी अन्य बाइकों से होगा। हालांकि कंपनी ने बाइक के स्पेसिफिकेशन बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर 660 मोनीकर दिखाया गया है। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऑल न्यू मॉडल में टाइगर स्पोर्ट 660 और ट्राइडेंट 660 में मिलने वाला इंजन दिया जाएगा।
660cc ट्रायम्फ इंजन की बात करें तो यह एक तीन-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड यूनिट है, जो 81 hp की पावर और 64 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से ट्यून किया गया है। बाइक में 2 राइडिंग मोड- रेन और रोड के साथ 2-तरफा क्विकशिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया जा सकता है। अपकमिंग ट्रायम्फ डेटोना 660 ड्यूल LED हेडलाइट क्लस्टर, क्लिप-ऑन हैंडलबार और थोड़े पीछे सेट किए गए फुटपेग के साथ आएगी। लेटेस्ट बाइक में स्विचगियर, लीवर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंपनी ट्राइडेंट और टाइगर स्पोर्ट के समान ही दिखते हैं। सस्पेंशन के लिए फ्रंट में नॉन-एडजस्टेबल अपसाइड USD डाउन फोर्क्स और रियर में एक मोनोशॉक यूनिट मिलेगी, जबकि दोनों व्हील पर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे।