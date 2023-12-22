Green Energy में ₹8,322 करोड़ इन्वेस्ट करेगा Adani Group

scorecardresearch
NewsकारोबारGreen Energy में ₹8,322 करोड़ इन्वेस्ट करेगा Adani Group

कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 149 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। ऑपरेशंस से Q2 में कंपनी का रेवेन्यू 40.2% बढ़कर 2,220 करोड़ रुपए हो गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में ये 1,584 करोड़ रुपए रहा था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 22, 2023 10:25 IST
Adani Group Green Energy में 8,322 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है
Adani Group अपनी Green Energy में 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8,322 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अपना विस्तार और जरूरतों को रिफाइनेंस करने के लिए कंपनी के फाउंडर्स को प्रेफरेंशियल बॉन्ड्स जारी करने पर विचार कर रही है। इस बात की जानकारी मामले से जुड़े लोगों ने दी है। एक दिन पहले फाइलिंग में कंपनी की ओर से बताया गया कि फंड रेज करने के लिए शेयरों की बिक्री होगी या कन्वर्टिबल सिक्योरिटी में बदला जाएगा इसका फैसला कंपनी का बोर्ड 26 दिसंबर को करेगा। अडाणी की इस कंपनी ने 2030 तक 45 गिगावाट ग्रीन एनर्जी के लिए कैपेसिटी डेवलप करने का लक्ष्य रखा है।

वहीं अगले साल इसके ₹9,987 करोड़ के बॉन्ड्स अब मैच्योर भी हो रहे हैं, जिन्हें चुकाने या रिफाइनेंस करने के प्लान की कंपनी ने रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसी महीने 8 बैंकों से लोन भी लिया है। अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की दूसरी तिमाही का नेट प्रॉफिट सालाना (YoY) आधार पर 149% बढ़कर 371 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 149 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। ऑपरेशंस से Q2 में कंपनी का रेवेन्यू 40.2% बढ़कर 2,220 करोड़ रुपए हो गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में ये 1,584 करोड़ रुपए रहा था।

Dec 22, 2023