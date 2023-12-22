1 जनवरी से महंगे मिलेंगे Royal Enfield Himalayan 450, पढ़िए पूरी खबर

Royal Enfield की न्यू जनरेशन Himalayan 450 Adventure Bike 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी। कंपनी ने 24 नवंबर को गोवा में हुए अपने एनुअल बाइकिंग इवेंट मोटोवर्स-2023 में इसे 2.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की इंट्रोडक्टरी प्राइस में लॉन्च किया था। इंट्रोडक्टरी प्राइस सिर्फ 31 दिसंबर तक बुकिंग कराने पर ही लागू हैं। इसके बाद 1 जनवरी से ग्राहकों को बाइक के लिए बढ़ी हुई कीमत देनी होंगी। बायर्स इसे ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। नई हिमालयन 450 तीन वैरिएंट और पांच कलर ऑप्शन के साथ आएगी। यदि कोई ग्राहक 1 जनवरी से पहले बाइक बुक करता है, लेकिन नए साल में कलर बदलने का ऑप्शन चुनता है, तो नई कीमत लागू होगी। वहीं, अगर कलर में बदलाव 31 दिसंबर से पहले होता है तो ग्राहक को शुरुआती कीमत का फायदा मिलेगा। नई हिमालयन में राउंड शेप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का पहला गोल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। ये राउंड डैश गूगल मैप्स की मदद से म्यूजिक, फोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन सहित सभी जरूरी चीजें शो करता है। भारत में बाइक का मुकाबला KTM 390 एडवेंचर SW, येज्दी एडवेंचर, BMW G310 GS और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X से है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ने 'इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर' का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X और KTM ड्यूक 390 दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। दावेदारों में हीरो करिज्मा XMR, हार्ले डेविडसन X440, रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 और TVS अपाचे RTR 310 भी शामिल थीं।

कंपनी ने बाइक को हाल ही में हुए EICMA-2023 इवेंट में ऑल-इलेक्ट्रिक हिमालयन प्रोटोटाइप के साथ अनवील किया था। इसमें LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक LED हेडलैंप, एक छोटी विंडशील्ड, एक नई चोंच जो हीरो एक्सपल्स के समान दिखती है, न्यू डिजाइन फ्यूल टैंक, एक बड़ा इंटरकूलर, नए ग्रैब हैंडल, नए एग्जॉस्ट और साथ ही चारों ओर नए ग्राफिक्स मिलते हैं। कुछ अन्य बड़े बदलावों में अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स के साथ ऑफरोडिंग वाले टायर और मौजूदा हिमालयन में मिलने वाले 21-इंच के व्हील से छोटे व्हील दिए गए हैं। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 कंपनी की पहली लिक्विड कूल्ड इंजन वाली बाइक है। इसमें 452cc का सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है। यह करीब 8000 rpm पर 40 hp की पावर और 5500 rpm पर 45nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। मौजूदा रॉयल एनफील्ड हिमालयन में 411 cc सिंगल सिलेंडर, एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो 24 hp की पावर और 32 nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में कंफर्ट राइडिंग के लिए 43mm के USD डाउन फोर्क्स और रियर में प्री-लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअब दिया गया है। दोनों ही सस्पेंशन 200mm तक ट्रेवल कर सकते हैं। वहीं, ब्रेकिंग के लिए डुअल चैनल ABS के साथ फ्रंट व्हील पर 320mm का सिंगल डिस्क और रियर में 270mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल का वेट 196kg है और इसमें 17-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। बाइक 21-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर व्हील पर चलती है। इसमें ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी वाले टायर लगे हैं।