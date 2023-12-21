KSE: क्या Dawood ने तोड़ी Pakistan के स्टॉक एक्सचेंज की कमर?

Pakistan के हाल तो पहले से ही बेहाल है। ऊपर से बची-कूची कमर अब पाकिस्तान के शेयर मार्केट ने तोड़ दी है। कल हमारे बाजारों में हाहाकार मचा और अब पाकिस्तान के शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरा है। अब पाकिस्तान के शेयर बाजार में बीते 32 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इस पूरे हफ्ते पाकिस्तान के शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली। अगर आप 20 दिसंबर की गिरावट को छोड़ दें तो भारत का स्टॉक मार्केट आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं पाकिस्तान का शेयर बाजार कांप रहा है। हालांकि दोनों की तुलना करना भी गलत होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते 2300 अंकों से ज्यादा की जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 21 दिसंबर को भी पाकिस्तान के शेयर बाजार में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। मीडियो की कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया कि Dawood Ibrahim के जहर देने वाली खबरों के चलते भी बड़ी गिरावट आई।

अब आप कहेंगे कि इससे दाऊद का क्या लेना देना तो जैसा कि बिजनेस टुडे बाजार ने इससे पहले भी बताया था की दुनिया की अमीर डॉन्स की लिस्ट में दाऊद का भी नाम आता है। दाऊद ने गैरकानूनी धंधों के जरिए अच्छी खासी वेल्थ बनाई हुई है। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्टस् में दावा किया जा रहा है कि दाऊद ने शेयर बाजार में अच्छा खासा निवेश किया हुआ है और ऐसे में उसकी मौत या फिर जहर की खबरों से निवेशकों के बीच टेंशन का माहौल हो गया। पिछले दो दिनों में जब ये दाऊद की खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। इन्हीं दो दिनों में Karachi 100 index 8% तक टूट गया। इसी तरह Karachi All Share index भी अपने हाई से 7.5% से टूट गया। वहीं इस गिरावट की दूसरी बड़ी वजह भी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस गिरावट की वजह आर्थिक मोर्चे पर अस्थिरता और चुनाव की आहट भी है। इसका असर शेयर बाजार पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के हालात लगातार खराब बनी हुई हैं। वहीं विदेशी निवेशकों की रुचि भी पाकिस्तान के शेयर बाजार में लगातार कम होती जा रही है। जहां दूसरी तरफ भारत को लेकर FIIs की दीवानगी बनी हुई है। पाकिस्तान में FIIs इंफ्लो में 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कंगाल पाकिस्तान के शेयर बाजार में पिछले दिनों तेजी देखी गई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का खजाना पूरी तरह से खाली है। पाकिस्तान में उद्योग-धंधे बंद पड़े हैं। एक्सपोर्ट घटता जा रहा है।

(डिस्क्लेमर: यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर प्रकाशित की गयी है, इस खबर की पुष्टि से बिज़नेस टुडे बाज़ार का कोई सम्बन्ध नहीं है।)