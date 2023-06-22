अब आसानी से Instagram से रील होगी डाउनलोड

यूजर्स को अपने और ध्यान खींचने के लिए Instagram कुछ नया कर रहा है। फेसबुक, व्हाट्सप्प के बाद अब इंस्टाग्राम भी अपने नए फीचर को रोल आउट कर दिया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स थर्ड पार्टी ऐप को यूज किए बिना रील्स डाउनलोड कर पाएंगे। इंस्टाग्राम के हेड Adam Mosseri ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखा, America में हम पब्लिक अकाउंट के जरिए शेयर किए गए रील्स को आपके कैमरा रोल में डाउनलोड करने का फीचर रोलआउट कर रहे हैं।

एडम मोसेरी ने बताया है कि प्राइवेट अकाउंट के जरिए शेयर किए गए रील्स को डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। वहीं, पब्लिक अकाउंट वाले यूजर्स रील्स डाउनलोड करने के फीचर को अकाउंट सेटिंग से ऑफ कर सकते हैं, जिससे रील्स डाउनलोड ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। भारतीयों को अभी इंस्टाग्राम के रील्स डाउनलोड फीचर के लिए इंतजार करना होगा। अभी यह फीचर केवल अमेरिका में रोलआउट हुआ है।

फिलहाल America में फीचर को रुलौत किया जा रहा है

भारत सहित दूसरे देशों में यह फीचर कब रोलआउट होगा इसके बारे में अभी ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, माना जा रहा है कि कंपनी भारत सहित दूसरे देशों में जल्द ही यह फीचर रोलआउट करेगी। अभी यूजर्स इंस्टाग्राम पर रील्स डाउनलोड करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप या हिडन ट्रिक्स के जरिए डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा यूजर्स रील्स को डाउनलोड करने के लिए पहले उसे अपनी स्टोरी पर सेट करते हैं, उसके बाद स्टोरी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है वहां से रील्स डाउनलोड करते हैं।

