Olx में 800 कर्मचारियों को झेलनी होगी छटनी की मार, अर्जेंटीना-मैक्सिको में बिज़नेस बंद
ऑनलाइन मार्केटप्लेस और क्लासीफाइड बिजनेस प्रॉसस (Prosus) की पैरेंट कंपनी Olx ग्रुप ने 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। कंपनी ने ग्लोबल स्तर पर छंटनी करने की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कुछ बजारों में अपनी ऑटोमोटिव बिजनेस यूनिट Olx Autos के ऑपरेशन्स को बंद करना शुरू कर दिया है। यह छंटनी किसी खास डिवीजन तक सीमित नहीं है। प्रभावित कर्मचारियों को कंपनी के निर्णय के बारे में सूचित किया जा रहा है। कंपनी ने टेकक्रंच को ईमेल पर दिए बयान में कहा,'इस साल की शुरुआत में हमने OLX बिजनेस से बाहर निकलने का रणनीतिक निर्णय लिया और तब से संभावित खरीदारों और निवेशकों को तलाशना शुरू किया। इसमें चिली, लैटिन अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया और तुर्की के ऑटो लेनदेन बिजनेस शामिल हैं।
Olx ग्रुप ने संभावित खरीदारों और निवेशकों की कमी के कारण अर्जेंटीना, मैक्सिको और कोलंबिया में Olx Autos के ऑपरेशन्स बंद कर दिया है। वहीं, इसकी भविष्य की योजनाओं को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।' कंपनी ने कहा कि हम इस परिवर्तन के दौरान सभी प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले OLX ने जनवरी महीने में अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में से 15% एम्प्लॉइज की छंटनी करने की योजना के बारे में बताया था। कंपनी ने इसके लिए खराब आर्थिक स्थितियों को जिम्मेदार ठहराया था। प्रॉसस ने 31 मार्च 2022 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिपोर्ट में बताया था कि कंपनी में ग्लोबल स्तर पर 11,375 एम्प्लॉइज हैं। इसमें ज्यादातर OLX बिजनेस से जुड़े हुए हैं।