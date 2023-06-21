Air India की हुई बड़ी डील, खरीदेगी 470 विमान

एक तरफ जहा पर पुरे देश में विमान कम्पनिया बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है, वही पर अब Air India ने 470 विमान खरीदने का फैसला लिया है, जल्द ही इसकी डिलीवरी भी कर दी जाएगी। इंड‍िगो (IndiGo) के बाद टाटा ग्रुप के माल‍िकाना हक वाली एयर इंडिया (Air India) ने व‍िमानों का बड़ा सौदा क‍िया है, एयर इंडिया (Air India) ने एयरबस (Airbus) और बोइंग (Boeing) से 470 विमान खरीदने के लिए खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए है। इस करार पर पेरिस एयर शो के दूसरे दिन हस्ताक्षर किए गए, इस डील के ल‍िए एयर इंड‍िया को ल‍िस्‍टेड प्राइज पर करीब 70 अरब डॉलर में 470 विमानों की खरीद के करार पर हस्ताक्षर किए है।

Tata Group के माल‍िकाना हक वाली एयरलाइन ने फरवरी में कहा था कि वह बड़े साइज वाले विमानों समेत कुल 470 विमान दोनों विमान निर्माताओं से खरीदेगी। एयरलाइन ने बयान में कहा, ‘इस ऑर्डर में 34 ए350-1,000, छह ए350-900, 20 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और 10 बोइंग 777 एक्स बड़े विमानों के अलावा 140 एयरबस ए320 नियो, 70 एयरबस ए321 नियो और 190 बोइंग 737 मैक्स छोटे आकार के विमान शामिल हैं। इस खरीद के करार पर पेरिस एयर शो से अलग हस्ताक्षर किए गए, एयर इंडिया ने कहा कि यह करार उसके द्वारा फरवरी में घोषित 70 अरब डॉलर के बेड़ा विस्तार कार्यक्रम का अगला कदम है।

470 विमान खरीदने के लिए खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए है

एयर इंडिया को एक साल बाद से एयरबस ए350 के साथ नए विमानों की आपूर्ति शुरू होगी। कंपनी ने कहा कि ज्यादातर विमान 2025 के मध्य से मिलने शुरू होंगे टाटा संस और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, इस ऐतिहासिक कदम से लंबे समय में सफलता की दिशा में एयर इंडिया की स्थिति मजबूत हुई है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक साथ आकर दुनिया के सामने आधुनिक विमानन का प्रतिनिधित्व करेंगे।

