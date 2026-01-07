scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसोलर एनर्जी सेक्टर में RDB Infra की एंट्री! Solar Agro-Parks की खरीदेगी 70% हिस्सेदारी - Details

सोलर एनर्जी सेक्टर में RDB Infra की एंट्री! Solar Agro-Parks की खरीदेगी 70% हिस्सेदारी - Details

कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, Solar Agro-Parks Private Limited की इक्विटी शेयर कैपिटल का 70% हिस्सा सब्सक्राइब करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 7, 2026 11:07 IST

रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी आरडीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर (RDB Infrastructure And Power Ltd) के शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज सुबह 10:57 बजे तक बीएसई पर 1.20% या 0.83 रुपये चढ़कर 70.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

दरअसल कंपनी ने बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी थी जिसके बाद से आज स्टॉक में यह तेजी देखने को मिल रही है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, Solar Agro-Parks Private Limited की इक्विटी शेयर कैपिटल का 70% हिस्सा सब्सक्राइब करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस डील के तहत कंपनी ₹10 फेस वैल्यू के 7,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करेगी, जिसकी कुल लागत ₹70,000 होगी। इस निवेश के बाद कंपनी की प्रस्तावित इकाई में 70% हिस्सेदारी और कंट्रोल होगा।

Solar Agro-Parks Private Limited 31 दिसंबर 2025 को इनकॉरपोरेट हुई है। फिलहाल, इस सब्सक्रिप्शन से जुड़ी राशि अभी RDB Infra द्वारा निवेश नहीं की गई है। Solar Agro-Parks Private Limited की ऑथराइज्ड कैपिटल ₹10 लाख है, जबकि पेड-अप कैपिटल ₹1 लाख है। कंपनी अभी नई है, इसलिए फिलहाल उसका टर्नओवर लागू नहीं है। 

कंपनी ने बताया कि यह अधिग्रहण रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर एनर्जी में कारोबार को विस्तार और विविधता देने की रणनीति का हिस्सा है, जो टेंडर बिडिंग प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

RDB Infrastructure and Power के बारे में 

आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है, जिसकी शुरुआत 2006 में कोलकाता से हुई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से घरों, टाउनशिप्स और ग्रुप हाउसिंग जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाती है, साथ ही ऑफिस, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। कंपनी का काम भारत के कई शहरों में फैला हुआ है। कंपनी भारत के कई शहरों में अपने प्रोजेक्ट्स चला रही है और रियल एस्टेट सेक्टर में एक स्थिर पहचान बना चुकी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 7, 2026