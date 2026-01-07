₹1 से कम वाले इस पेनी स्टॉक में 4% की तेजी! AI से जुड़े इस अपडेट के दौड़ा स्टॉक - आपका दांव है?

Penny Stock: एनएसई पर लिस्ट एग्री-टेक क्षेत्र की कंपनी, ऑरी ग्रो इंडिया लिमिटेड (Auri Grow India Ltd) ने हाल ही में अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी थी जिसके बाद से आज कंपनी का स्टॉक 4% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। सुबह 10:30 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 4.05% या 0.03 रुपये चढ़कर 0.77 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

दरअसल कंपनी ने बताया कि उसने CarbonKrishi नाम से एक नया AI आधारित एग्रीटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी ने तेजी से बढ़ते कार्बन क्रेडिट और ESG इकोसिस्टम में औपचारिक एंट्री कर ली है। कंपनी का टारगेट करीब 1 लाख किसानों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का है। मौजूदा संकेतों के मुताबिक, यह पहल सालाना 16 से 50 करोड़ रुपये तक का ग्रॉस कार्बन क्रेडिट वैल्यू पैदा कर सकती है, हालांकि यह आंकड़ा वेरिफिकेशन और ग्लोबल कार्बन कीमतों पर निर्भर करेगा।

CarbonKrishi का फोकस किसानों को टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने में मदद करना है। इसमें मिट्टी में कार्बन बढ़ाना, खाद का संतुलित इस्तेमाल, फसल चक्र, ऑर्गेनिक खेती और पानी की बचत वाली तकनीकें शामिल हैं। प्लेटफॉर्म AI एनालिटिक्स, सैटेलाइट इमेजरी, फसल और मिट्टी के डेटा के साथ डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, ताकि हर खेत के स्तर पर कार्बन असर का आकलन किया जा सके और किसानों को ग्लोबल कार्बन मार्केट से जोड़ा जा सके।

कंपनी ने बताया कि अगर प्लेटफॉर्म पर 20 से 30 फीसदी तक का कमीशन या हिस्सेदारी मॉडल लागू होता है, तो CarbonKrishi से सालाना 3 से 10 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है। हालांकि Auri Grow ने साफ किया है कि ये आंकड़े केवल संकेतक हैं और इनमें किसान की भागीदारी, वेरिफिकेशन रिजल्ट और कार्बन कीमत जैसे कई फैक्टर अहम भूमिका निभाएंगे।

वित्तीय मोर्चे पर कंपनी की ग्रोथ तेज रही है। FY24-25 में Auri Grow की बिक्री 175.55 करोड़ रुपये रही, जो FY23–24 में 16.76 करोड़ रुपये थी। यानी करीब दस गुना उछाल। इसी दौरान नेट प्रॉफिट 51 लाख रुपये से बढ़कर 7.17 करोड़ रुपये हो गया।

इस बीच, कंपनी ने हांगकांग की Foreign Institutional Investor Luminary Crown Ltd के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। प्रस्ताव के तहत Luminary Crown, 2 रुपये प्रति शेयर के संकेतक भाव पर 24 फीसदी तक हिस्सेदारी ले सकती है। 6 जनवरी को कंपनी का शेयर भाव 0.75 रुपये था। यह डील मैनेजमेंट कंट्रोल से जुड़ी नहीं है और इसके लिए राइट्स इश्यू, QIP, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या मार्केट से खरीद जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

Auri Grow के डायरेक्टर प्रतीक कुमार पटेल ने कहा कि CarbonKrishi कंपनी को टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी आधारित एग्री प्लेटफॉर्म की दिशा में ले जाने वाला अहम कदम है। उनके मुताबिक, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और कंपनी के लिए एक स्केलेबल, एसेट-लाइट रेवेन्यू मॉडल तैयार होगा।