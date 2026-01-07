20% की तेजी! ₹15 से कम वाला इस शेयर में बुल रन - आपके पोर्टफोलियो में है?
बीएसई पर स्टॉक आज 10.90 रुपये पर खुला और अभी तक शेयर ने अपना इंट्राडे हाई 11.16 रुपये को टच कर लिया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 189.84 करोड़ रुपये है।
गारमेंट्स एंड अपेरेल्स सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, लोरेंजिनी अपैरल्स लिमिटेड (Lorenzini Apparels Ltd) के शेयर में आज 20% की तेजी देखने को मिली है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक स्टॉक सुबह 10:35 बजे तक एनएसई पर 18.82% या 1.73 रुपये चढ़कर 10.92 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 18.17% या 1.69 रुपये चढ़कर 10.99 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
बीएसई पर स्टॉक आज 10.90 रुपये पर खुला और अभी तक शेयर ने अपना इंट्राडे हाई 11.16 रुपये को टच कर लिया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 189.84 करोड़ रुपये है।
Lorenzini Apparels के बारे में
यह एक रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी है। कंपनी पुरुषों और महिलाओं के लिए फॉर्मल, सेमी-फॉर्मल और कैज़ुअल वियर का निर्माण, डिजाइन और मार्केटिंग करती है। कंपनी खुद प्रोडक्शन के साथ-साथ आउटसोर्सिंग यानी थर्ड-पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर भी काम करती है।
Lorenzini Apparels Q2 Results
सितंबर तिमाही (Q2FY26) में कंपनी का नेट प्रॉफिट 88.33% गिरकर ₹1.42 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹12.17 करोड़ था।
वहीं, कंपनी की सेल्स 30.80% बढ़कर ₹17.07 करोड़ हो गई, जो पिछले साल ₹13.05 करोड़ थी। हालांकि बिक्री बढ़ी है, लेकिन बढ़ती लागत और कमजोर ऑपरेटिंग मार्जिन के कारण कंपनी के लाभ पर बड़ा असर पड़ा है।
OPM 13.79% से घटकर 4.45% पर आ गया, जिससे कुल मुनाफे पर दबाव बढ़ा। PBDT ₹16.49 करोड़ से घटकर ₹2.24 करोड़ और PBT ₹15.97 करोड़ से गिरकर ₹1.86 करोड़ रह गया।
एक बार बोनस और एक बार हुआ है स्टॉक स्प्लिट
बीएसई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अभी तक मार्च 2024 में एक बार 6:11 के रेश्यो में बोनस दिया था। इसका मतलब कंपनी ने हर 11 शेयर के बदले 6 इक्विटी शेयर फ्री में दिया था।
वहीं मार्च 2024 में ही कंपनी ने 1:10 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इसक मतलब कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ा था।