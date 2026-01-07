रेटिंग एजेंसी का भरोसा फिर कायम! इस टेक्सटाइल कंपनी की बैंक सुविधाओं पर बड़ा अपडेट - Details

टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी, नंदन डेनिम लिमिटेड (Nandan Denim Ltd) की बैंक सुविधाओं पर रेटिंग एजेंसी Infomerics Ratings ने बीते मंगलवार को अपडेटेड रेटिंग जारी की है।

Infomerics Ratings ने नंदन डेनिम की बैंक सुविधाओं पर दी गई ‘IVR BBB/Stable/IVR A3+’ रेटिंग को दोबारा बरकरार रखा है। यह रेटिंग कंपनी की बेहतर होती आय, ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार, मजबूत होती वित्तीय स्थिति और भारतीय टेक्सटाइल बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उसकी स्थापित पहचान को दिखाती है।

Infomerics Ratings ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डेनिम इंडस्ट्री में बार-बार आने वाले उतार-चढ़ाव, कड़ी प्रतिस्पर्धा और कच्चे माल की कीमतों में बदलाव के कारण कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ता है। इसी वजह से रेटिंग पर दबाव बना हुआ है।

वहीं, ‘स्टेबल’ आउटलुक इस उम्मीद पर आधारित है कि भारत की बड़ी डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल NDL को अपनी मजबूत बाजार मौजूदगी और स्वस्थ वित्तीय प्रोफाइल का आगे भी लाभ मिलता रहेगा।

रेटिंग एंजेंसी ने कंपनी की लॉन्ग टर्म सुविधाओं (₹279.74 करोड़) के लिए पहले की तरह IVR BBB / Stable रेटिंग को बरकरार रखा गया है, यानी रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसी तरह, कंपनी की शॉर्ट टर्म सुविधाओं (₹60 करोड़) पर भी पहले की IVR A3+ रेटिंग को ही दोबारा पुष्टि (Reaffirm) की गई है। इसका मतलब है कि रेटिंग एजेंसी ने कंपनी की वित्तीय स्थिति और भुगतान क्षमता को स्थिर और भरोसेमंद माना है।

Nandan Denim Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही (Q2FY26) में परिचालन से इनकम 7.70% गिरकर 786.51 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 852.17 करोड़ रुपये था।

सितंबर तिमाही में कंपनी का खर्च भी कम हुआ है। Q2 में नंदन डेनिम का खर्च 778.20 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 840.76 करोड़ रुपये था।

अगर प्रॉफिट की बात करें तो Q2 में कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.64% बढ़कर 9.44 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 8.77 करोड़ रुपये था।