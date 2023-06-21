Suppliers की तलाश मे Google, भारत में शुरू हो सकता है Pixel Phone का प्रोडक्शन

Google भारत में अपने Pixel स्मार्टफोन्स को असेंबल करने के लिए सप्लायर्स खोज रही है, Apple की तरह ही वो भी चीन के बाहर विस्तार की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने कुछ कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है, इनमें भारत की घरेलू कंपनियां लावा इंटरनेशनल लिमिटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों के अलावा गूगल Foxconn टेक्नोलॉजी ग्रुप की भारतीय यूनिट, भारत FIH के साथ भी बात कर रही है।

गूगल, भारत में प्रोडक्शन शुरू करने वाली लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी हो सकती है, जिन संभावित पार्टनर्स के साथ कंपनी बात कर रही है, वो मोदी सरकार के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को हासिल कर चुके हैं। इससे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है। एप्पल ने इसी पहल के जरिए भारत में अपने सप्लायर बेस को बढ़ाया है। 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष में i phone आउटपुट तीन गुना बढ़कर 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi भारत को वैकल्पिक मैन्युफैचरिंग हब के तौर पर पेश कर रहे हैं, बहुत सी कंपनियां चीन में सख्त कोरोना लॉकडाउन और अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की वजह से चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वो कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसमें अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड से जुड़ी रूकावटों को हटाना भी शामिल हो सकता है।

पिछले महीने, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Ashwini Vaishnav ने गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर Sundar Pichai के साथ कंपनी के कैलिफोर्निया में माउंटेनव्यू स्थित कंपनी के हेडक्वाटर्स में मुलाकात की, उन्होंने मोदी के स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के अभियान को लेकर चर्चा की है।

इस महीने गूगल के कुछ अधिकारियों ने पार्टनरशिप को लेकर बातचीत के लिए भारत का दौरा किया, इनमें उसकी कंज्यूमर हार्डवेयर यूनिट के ऑपरेटिंग चीफ Ana Corrales और ग्लोबल सस्टेनिंग प्रोडक्ट ऑपरेशंस के सीनियर डायरेक्टर Maggie Wei शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लावा, डिक्सन, गूगल और Foxconn ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत, गूगल की सेवाओं के लिए अहम बाजार है, लेकिन कंपनी ने प्रोडक्शन को लेकर अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं किया है। क्योंकि यहां सस्ते चीनी फोन्स का दबदबा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, लोकल असेंबली के जरिए पिक्सल की बिक्री को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर ये सफल रहता है, तो गूगल भारत में दूसरे हार्डवेयर जैसे स्पीकर्स का प्रोडक्शन भी शिफ्ट कर सकती है। ब्लूमबर्ग को मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि अभी भी इस बात को लेकर वो निश्चित नहीं हैं कि गूगल की बातचीत डील में बदलेगी या नहीं।

