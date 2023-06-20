Eddie Yongming Wu होंगे अलीबाबा के नए CEO, जोसेफ त्साई चेयरमैन का पद संभालेंगे
अलीबाबा ग्रुप ने मंगलवार को सक्सेशन प्लान की घोषणा की। इसके अनुसार ई-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव एडी योंगमिंग वू कंपनी के CEO के रूप में डेनियल झांग की जगह लेंगे। झांग क्लाउड इंटेलिजेंस ग्रुप पर फोकस करेंगे। झांग अलीबाबा ग्रुप के CEO और चेयरमैन के साथ-साथ अलीबाबा की क्लाउड इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन जोसेफ त्साई चेयरमैन का पद संभालेंगे। साल 2015 में अलीबाबा के CEO बने थे।
कंपनी के को-फाउंडर Jack Ma को रिप्लेस कर 2019 में उन्होंने चेयरमैन का पद संभाला था। झांग ने कहा, 'यह मेरे लिए बदलाव करने का सही समय है। मैं आने वाले महीनों में जो और एडी के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूं, ताकि सीमलेस ट्रांजिशन को एन्श्योर किया जा सके। जोसेफ त्साई ने कहा, 'एडी ने कंपनी के टेक्नोलॉजी-बेस्ड प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।' कंपनी में किए गए ये बदलाव 10 सितंबर से प्रभावी होंगे। दो साल की उथल-पुथल के बाद इस साल की शुरुआत में फर्म ने कहा था कि कंपनी को छह अलग-अलग यूनिट में रीस्ट्रक्चर करेगी। हर एक यूनिट का अलग बोर्ड और CEO होगा।
एडी योंगमिंग वू अलीबाबा के को-फाउंडर्स में से एक हैं। वू 1999 में स्थापना के दौरान कंपनी के टेक्नोलॉजी डायरेक्टर भी थे।उन्होंने दिसंबर 2005 से Alipay के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में काम किया, नवंबर में अलीबाबा के मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म अलीमामा के बिजनेस डायरेक्टर बने और दिसंबर 2007 में इसके जनरल मैनेजर के रूप में प्रमोट हुए।
