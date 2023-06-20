America में कल एलन मस्क से मिलेंगे PM मोदी, भारत में टेस्ला की एंट्री को लेकर हो सकती है चर्चा

प्रधानमंत्री Narendra Modi कल यानी 21 जून को New York में Tesla के CEO Elon Musk से मुलाकात करेंगे। मस्क और प्रधानमंत्री के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है, जब टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला के अधिकारियों की 17 मई को भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की इच्छा जताई थी। एलन मस्क प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान भारत में टेस्ला की एंट्री को लेकर बात कर सकते हैं। हालांकि, ऑफिशियल तौर पर अभी तक सरकार या टेस्ला की ओर से मीटिंग के एजेंडे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। पिछले साल टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब कंपनी और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई थी।

टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या कम करने का कोई भी इरादा नहीं है। सरकार ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कमिटमेंट करती है तो इंपोर्ट पर रियायत देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, एलन मस्क चाहते थे कि पहले भारत में कारों की बिक्री की जाए, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का विचार किया जाएगा।

27 मई 2022 को भी एक ट्वीट में रिप्लाई करते हुए एलन मस्क ने कहा था, 'टेस्ला ऐसे किसी लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएगी जहां उसे पहले से कारों को बेचने और सर्विस की परमिशन नहीं है।' एलन मस्क का यह जवाब तब आया था जब ट्विटर यूजर Madhu Sudhan V ने पूछा था- क्या टेस्ला फ्यूचर में भारत में एक प्लांट बना रही है?' अमेरिका-चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से भारत शिफ्ट कर रही हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन और कोरोना महामारी के बाद एपल समेत अन्य अमेरिकी टेक दिग्गज भी चीन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के विस्तार पर काम कर रहे हैं। अगर टेस्ला और सरकार के बीच बात बन जाती है तो इस लिस्ट में वह भी शामिल हो जाएगी।

