नथिंग फोन 2 भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत, सेल डेट और ऑफर्स

नथिंग फोन (2) भारत में लॉन्च हो गया है। डिजाइन और हार्डवेयर में थोड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि ओवरऑल डिजाइन फोन (1) के जैसी है। यह फ़ोन तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। इसकी कीमत 44,999 से शुरू होती है।

नथिंग फोन (2)

नथिंग फ़ोन के फैंस इसे 11 जुलाई की रात 9 बजे से 20 जुलाई की रात 11.59 मिनट तक प्री-ऑर्डर के जरिये बुक कर सकतें हैं। फोन को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहक नए नथिंग ईयर(2) ब्लैक को 11 जुलाई रात 9 बजे से 8,999 रुपये में खरीद पाएंगे।

प्री-ऑर्डर करने पर ग्राहक एक्सिस और एचडीएफसी बैंक कार्ड पर 3000 रुपये की इंस्टैंट छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। वही फोन के केस को 499 रुपये , स्क्रीन प्रोटेक्टर को 399 रुपये, पावर एडॉप्टर (45W) को 1,499 रुपये, ईयर स्टिक को 4,250 रुपये और ईयर (2) को 8,999 रुपये में खरीद सकेंगे। एसेससरीज नथिंग फोन (2) केस को 1,299 रुपये में खरीद सकेंगे। वही स्क्रीन प्रोटेक्टर को 999 रुपये और एडॉप्टर को (45W) को 2,499 रुपये में खरीद पाएंगे।

नथिंग फोन (2) में 6.7 इंट की डिस्प्ले है। फोन 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पिक्चर रेजोल्यूशन 1080/2412 पिक्सल है। ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया दिया गया है। फोन ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ लांच किया गया है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसमें सोनी IMX890 सेंसर भी दिया गया है। जबकि दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। यह एक सैमसंग JN1 सेंसर है। इसके साथ ही फोन में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी मिलेगा। फ्रंट में सोनी IMX615 सेंसर दिया गया है। नथिंग फोन (2) स्मार्टफोन क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर सपोर्ट के साथ आएगा। फोन एंड्रॉइड 13 बेस्ड नथिंग ओएस 2.0 पर काम करेगा। फोन 4700mAh बैटरी सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। फोन एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

फोन दो कलर वैरिएंट्स में उपलब्ध होगा: व्हाइट और ब्लैक।

कीमत और सेल डेट

8GB रैम और 128GB स्टोरेज - 44,999 रुपये

12GB रैम और 256GB स्टोरेज - 49,999 रुपये

12GB रैम 512GB स्टोरेज - 54,999 रुपये

इस फोन की बिक्री भारतीय बाजार में 21 जुलाई दोपहर 12 बजे शुरू होगी। फोन को फ्लिपकार्ट और कुछ सेलेक्टेड रिटेल स्टोर्स पर खरीदा जा सकेगा।