नया AI चैटबॉट अब आपकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता है?

बहुत से लोग इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, भले ही यह कोई मज़ेदार विषय नहीं है। कुछ लोगों ने उत्तर के लिए ज्योतिष की ओर देखा है, लेकिन यह बहुत सटीक नहीं रहा है। अब, वैज्ञानिकों ने एक नया कंप्यूटर टूल बनाया है जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके यह अनुमान लगाता है कि आपकी मृत्यु कब हो सकती है। डेनमार्क में, वैज्ञानिक कंप्यूटर और कई लोगों की बहुत सारी जानकारी का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए कर रहे हैं कि किसी के जीवन में क्या हो सकता है। वे अपने प्रोजेक्ट को life2vec कहते हैं। वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तकनीक कितनी अद्भुत हो सकती है, लेकिन वे इससे होने वाले खतरों के बारे में भी चेतावनी दे रहे हैं। डेनमार्क के तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुने लेहमैन ने बताया कि अगर उनके पास पर्याप्त जानकारी है तो उनका प्रोजेक्ट लोगों के जीवन के बारे में हर तरह का अनुमान लगा सकता है। यह अनुमान लगा सकता है कि किसी को मोटापा या कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, या यहां तक कि वह पैसे के मामले में कितना सफल हो सकता है। सिस्टम कुछ हद तक चैटजीपीटी की तरह काम करता है, लेकिन चैट करने के बजाय, यह चीजों को देखता है जैसे कि आपका जन्म कब हुआ, आप स्कूल कहां गए और आपने कौन सी नौकरियां कीं।

शोधकर्ता

शोधकर्ता उसी तरह की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं जो कंप्यूटरों को इंसानों की तरह समझने और बात करने में मदद करती है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि लोगों के जीवन में क्या हो सकता है। वे किसी व्यक्ति के जीवन को विभिन्न घटनाओं वाली एक कहानी की तरह समझते हैं, जैसे जन्म लेना, स्कूल जाना, घर बदलना और शादी करना। लेकिन हर कोई अपने प्रोजेक्ट को सही ढंग से नहीं समझ पाया। कुछ लोगों ने सोचा कि यह एक "मृत्यु कैलकुलेटर" है, जिसने नकली वेबसाइटों के जरिए लोगों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उनकी मृत्यु कब होगी। लेकिन शोधकर्ता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी को पता चले कि उनका प्रोजेक्ट निजी है और किसी और के लिए उपलब्ध नहीं है।

Life2vec प्रोजेक्ट

Life2vec प्रोजेक्ट लगभग छह मिलियन डेनिश लोगों की जानकारी को देखता है, लेकिन चिंता न करें, यह नहीं जानता कि वे लोग कौन हैं। यह बस उन चीजों को देखता है जो उन्होंने अपने जीवन में की हैं और यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि आगे क्या हो सकता है। यह इसमें भी बहुत अच्छा है, 78 प्रतिशत संभावना यह अनुमान लगाने की है कि क्या कोई जल्द ही मर सकता है और 73% संभावना यह अनुमान लगाने की है कि क्या वह किसी नए शहर या देश में जा सकता है। शोधकर्ता यह अनुमान लगाने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं कि क्या 35 से 65 वर्ष की आयु के बीच किसी की मृत्यु हो सकती है। वे यह अनुमान लगाने की कोशिश करने के लिए 2008 से 2016 तक आठ वर्षों की जानकारी देखते हैं कि अगले चार वर्षों में क्या हो सकता है। लेहमैन का कहना है कि उनका अनुमान किसी भी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से बेहतर है, जिसकी उन्होंने तुलना की है।