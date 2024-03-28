scorecardresearch
2500 वेरिफाइड फॉलोअर्स वाले X-यूजर्स को फ्री प्रीमियम सर्विस, 5000 फॉलोअर्स हुए तो प्रीमियम प्लस सर्विस मुफ्त, AI चैट बॉट सुविधा उपलब्ध

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 28, 2024 11:34 IST
X पर जिनके 2500 या इससे ज्यादा वेरिफाइड फॉलोअर्स हैं, कंपनी उन्हें अब फ्री में प्रीमियम सर्विस देगी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जिनके 2500 या इससे ज्यादा वेरिफाइड फॉलोअर्स हैं, कंपनी उन्हें अब फ्री में प्रीमियम सर्विस देगी। जिनके 5000 या इससे ज्यादा वेरिफाइड फॉलोअर्स हैं, उन्हें प्रीमियम प्लस की सुविधा मुफ्त मिलेगी। टेस्ला, स्पेस एक्स और X के ओनर एलन मस्क ने इस बात का ऐलान किया है। X के प्रीमियम सर्विस वाले यूजर्स को एड-फ्री, पोस्ट के लिए ज्यादा वर्ड लिमिट और पोस्ट को एडिट करने के साथ कई अन्य फीचर्स मिलते हैं। प्रीमियम प्लस सर्विस वाले यूजर्स को प्रीमियम की सभी सुविधाओं के अलावा कंपनी का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड चैटबॉट 'ग्रोक' का एक्सेस मिलेगा। मस्क ने करीब एक हफ्ते पहले प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को भी ग्रोक का एक्सेस देने का ऐलान किया था। 

प्रीमियम सर्विस के लिए हर महीने 900 रुपए चार्ज

Elon Musk ने ट्विटर को खरीदने के बाद उसका नाम बदलकर X रखने के अलावा उसमें कई बड़े बदलाव किए। इनमें सबसे बड़ा बदलाव दुनियाभर में ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान का लॉन्च किया जाना था। भारत में वेब यूजर्स के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ₹650 रुपए रखी थी। मोबाइल के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज ₹900 रुपए महीना रखी गई थी। प्रीमियम+ सर्विस के लिए हर महीने 1300 रुपए और एक साल के लिए 13,600 रुपए का चार्ज लगता है।

अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन डॉलर में खरीदा था ट्विटर

मस्क ने 27 अक्टूबर 2022 को 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदा था। तब से उन्होंने उसमें कई बड़े बदलाव किए हैं, इसमें सबसे बड़ा बदलाव ट्विटर का नाम बदलकर X करने का रहा है। इसके अलावा उन्होंने शुरुआत में कई बड़े बदलाव किया, जो चर्चा में रहे थे।

