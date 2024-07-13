एंड्रॉयड पर नावी यूपीआई में पिछले 3 महीनों में देखी गई 12 गुना ग्रोथ, अब आईओएस पर भी है उपलब्ध
आईओएस यूजर्स अब नावी यूपीआई के जरिए बिना रुकावट पेमेंट का ले सकते हैं आनंद और साथ ही कमा सकते हैं नावी क्वॉइंस।
लीडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनी, नावी (NAVI) ने घोषणा की है कि उसके यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म, नावी यूपीआई (NAVI UPI) ने अगस्त 2023 में एंड्रॉयड पर लॉन्च होने के बाद से मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। इसने पिछले तीन महीनों में 12 गुना ग्रोथ दर्ज की और टॉप यूपीआई ऐप की लिस्ट में जून 2024 में बढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि मार्च 2024 में 27वें स्थान पर था (NPCI द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार)। नावी यूपीआई ने जून में 1770 करोड़ रुपये के लेनदेन (ट्रांजेक्शन) किए, जो आंकड़ा मई में 958 करोड़ रुपये था।
इस डेवलपमेंट के ठीक बाद, कंपनी ने आईओएस (iOS) पर नावी यूपीआई और नावी क्वॉइन लॉन्च किए हैं, जो एप्पल यूजर्स के लिए बिना रुकावट डिजिटल पेमेंट और इसके विश्व स्तरीय रिवॉर्ड प्वॉइंट प्रदान करते हैं। iOS यूजर्स अब व्यापारियों और पीयर-टू-पीयर (पी2पी) को पेमेंट सहित, नावी ऐप का उपयोग करके पेमेंट कर रिवॉर्ड (10 नावी क्वॉइन = 1 रुपये) हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस -BBPS), मोबाइल रिचार्ज और यूटिलिटी बिल पेमेंट जल्द ही आईओएस यूजर्स के लिए लाइव हो जाएंगे।
नावी के एक प्रवक्ता ने कहा कि "पिछले साल अगस्त में एंड्रॉयड पर लॉन्च होने के बाद से नावी यूपीआई सबसे तेजी से बढ़ने वाले यूपीआई ऐप में से एक बन गया है। नावी यूपीआई को आईओएस पर लाना हमारे लिए अगला कदम था। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मौजूदा यूपीआई पेमेंट इकोसिस्टम में एक नया आयाम जोड़ते हुए यूजर्स के लिए विश्व स्तरीय रिवॉर्ड प्रोग्राम के साथ एक बेहतरीन पेमेंट का अनुभव प्रदान करना जारी रखना चाहते हैं।"
यूजर्स को हर नावी यूपीआई पेमेंट के साथ एक गारंटीड स्क्रैच कार्ड मिलता है, जिसमें नावी क्वॉइन (10 नावी क्वॉइन = 1 रुपये) जीतने का मौका मिलता है। यूजर्स कैश लोन पर ईएमआई का भुगतान करते हुए, म्यूचुअल फंड अकाउंट में पेमेंट करते हुए, डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हुए, या इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ऑटोपे सेट करते हुए, यूपीआई पेमेंट पर क्वॉइन हासिल कर सकते हैं। यूजर्स नावी क्वॉइंस को भुना सकते हैं और उन्हें कैश में बदल सकते हैं, जो उनके यूपीआई-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है