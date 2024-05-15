Motorola Edge 50 Fusion Smartphone 16 मई को होगा लॉन्च

Motorola 16 मई को भारत में 'Motorola Edge 50 Fusion Smartphone लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर लॉन्चिंग के साथ इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी शेयर की है। मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन एज50 फ्यूजन में कंपनी 6.67 इंच का 3D कर्व्ड डिस्प्ले दे रही है। स्मार्टफोन में 68W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh बैटरी मिलेगी। वहीं, एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 2 ऑक्टाकोर प्रोसेसर कंपनी इस स्मार्टफोन में दे रही है।

प्राइस और अवेलेबिलिटी

मोटोरोला एज 50 फ्यूजन को कंपनी ने अभी लॉन्च नहीं किया है। हालांकि, 16 मई को लॉन्चिंग के साथ ही यह बायर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। कंपनी ने अभी इस स्मार्टफोन की प्राइस रिवील नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में स्मार्टफोन की अनुमानित शुरुआती कीमत 31,999 रुपए तक बताई गई है।

डिस्प्ले : मोटोरोला एज 50 फ्यूजन में 44Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच का 3D कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड होगा। इसकी पीक ब्राइटनेस 1600 नीट्स और रेजोल्यूशन 2400x1080 पिक्सल है। यह IP68 अंडरवाटर प्रोटेक्शन से लैस होगा।

कैमरा : फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन के बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप में 50MP का प्रायमरी कैमरा और 2MP अल्ट्रापिक्सल कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए मोटोरोला एज 50 फ्यूजन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा कंपनी ने दिया है।

बैटरी : पावर बैकअप के लिए मोटोरोला एज 50 फ्यूजन में 68W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है।

ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर: परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 14 पर काम करने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 2, ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा।

रैम और स्टोरेज: स्मार्टफोन में दो रैम और दो स्टोरेज का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज और 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा।

कनेक्टिविटी : कनेक्टिविटी के लिए फोन में 15 5G बैंड, 4G, 3G, 2G, NFC, Wi-Fi, GPS, ब्लूटूथ, वाई-फाई, ​​​​इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ चार्जिंग के लिए USB टाइप C मिलेगा।