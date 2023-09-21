scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीMotorola Edge 40 Neo Launch: Motorola Edge 40 Neo आज होगा लॉन्च, क्या है इसके फीचर्स आइये जानते है

Motorola Edge 40 Neo Launch: Motorola Edge 40 Neo आज होगा लॉन्च, क्या है इसके फीचर्स आइये जानते है

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए पंच होल डिजाइन के साथ 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G बैंड, 4G, 3G, 2G, NFC, Wi-Fi, GPS, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ चार्जिंग के लिए USB टाइप C मिलेगा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 21, 2023 11:42 IST
Motorola 21 सितंबर को भारत में 'Motorola Edge 40 Neo' लॉन्च करने जा रही है
Motorola 21 सितंबर को भारत में 'Motorola Edge 40 Neo' लॉन्च करने जा रही है

स्मार्टफोन मेकर कंपनी Motorola 21 सितंबर को भारत में 'Motorola Edge 40 Neo' लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने दावा किया है कि यह IP68 अंडरवॉटर प्रोटेक्शन के साथ दुनिया सबसे हल्का 5G स्मार्टफोन होगा। मोटोरोला ने लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर फोन के स्पेसिफिकेशन बता दिए हैं। पावर बैकअप के लिए फोन में 68W टर्बो पॉवर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि फोन की बैटरी 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी मोटोरोला एज 40 नियो को 24,999 की शुरूआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है।

advertisement

Also Read: नया Jio Air Fibre खरीदना चाहते हैं? जानिए क्या-क्या मिलेगा?

फोन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। मोटोरोला एज 40 नियो में 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.55 इंच की FHD+ pOLED डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 13 मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का प्रायमरी कैमरा और 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए पंच होल डिजाइन के साथ 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G बैंड, 4G, 3G, 2G, NFC, Wi-Fi, GPS, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ चार्जिंग के लिए USB टाइप C मिलेगा।

फोन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध होगी
फोन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध होगी
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 21, 2023