शुक्रवार को, कई तकनीकी समस्याओं ने एयरलाइनों, बैंकों और London Stock Exchange की सेवाओं को रोक दिया, जिससे अमेरिका से एशिया तक एक अप्रत्याशित विफलताओं की श्रृंखला उत्पन्न हुई। यह घटनाक्रम Microsoft कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी ऑनलाइन सेवाओं में आउटेज की घोषणा के बाद शुरू हुआ, जैसा कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है।

London Stock Exchange की स्थिति

London Stock Exchange (LSE) समूह ने कहा कि वह एक वैश्विक तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है, जो समाचारों को प्रकाशित करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। LSE ने एक सेवा अधिसूचना में बताया कि RNS समाचार सेवा अब एक तृतीय-पक्ष वैश्विक तकनीकी दोष का सामना कर रही है, जो www.londonstockexchange.com पर समाचारों को प्रकाशित करने में रोक लगा रहा है। तकनीकी कर्मचारी सेवा को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि समूह के अन्य सेवाएं, विशेष रूप से London Stock Exchange, सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं।

अमेरिका में शुरू हुई समस्याएं

रिपोर्टों के अनुसार, पहली समस्याएं गुरुवार की रात अमेरिका में उत्पन्न हुईं, जिन्हें Microsoft की सेवाओं जैसे Azure और 365 में विफलता के रूप में देखा गया। डेनवर स्थित फ्रंटियर एयरलाइंस, जो फ्रंटियर ग्रुप होल्डिंग्स इंक की सहायक कंपनी है, ने Microsoft की ऑनलाइन सेवाओं में समस्याओं का हवाला देते हुए दो घंटे से अधिक समय तक विमानों को ग्राउंड किया। एयरलाइन ने रात 11 बजे न्यूयॉर्क समय से उड़ानों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की।

Microsoft की प्रतिक्रिया

रायटर की रिपोर्ट के अनुसार, Microsoft ने कहा कि आउटेज गुरुवार को शाम 6 बजे ईटी पर शुरू हुआ, जिसमें उसके कुछ ग्राहकों ने केंद्रीय अमेरिका क्षेत्र में कई Azure सेवाओं में कठिनाइयों की रिपोर्ट की। Azure एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो अनुप्रयोगों और सेवाओं को बनाने, तैनात करने और प्रबंधित करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। Microsoft ने कहा कि वह उन समस्याओं की जांच कर रहा है जो कई Microsoft 365 ऐप्स और सेवाओं को प्रभावित कर रही हैं।

एशिया में प्रभाव

एशिया में, जापानी उपयोगकर्ताओं ने Microsoft 365 सहित सेवाओं में समस्याओं की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। मुंबई और हांगकांग हवाई अड्डों पर एयरलाइनों ने यात्रियों को मैन्युअल रूप से चेक-इन करने के लिए वापस लौटना पड़ा। यह स्थिति यात्रियों के लिए असुविधाजनक साबित हुई, क्योंकि तकनीकी समस्याओं के कारण लंबी कतारें लग गईं।

Microsoft की सेवाओं में आई यह तकनीकी समस्या न केवल एयरलाइनों को प्रभावित कर रही है, बल्कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को भी बाधित कर रही है। Microsoft ने इस घटना को उच्च प्राथमिकता के साथ संभालने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान की कोई स्पष्टता नहीं है। इस प्रकार, यह घटना तकनीकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो यह दर्शाती है कि कैसे एक कंपनी की सेवाओं में विफलता वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकती है।