Jio Prima 4G Phone: Diwali पर 2,599 रुपये में मिलेगा

Reliance Jio ने अपना नया फोन JioPhone Prima 4G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 (IMC) में हैंडसेट को लॉन्च किया और कहा कि ये दिवाली के आसपास उपलब्ध होगा। JioPhone प्राइमा 4G एक प्रीमियम डिज़ाइन वाला फीचर फोन है और यह व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया ऐप के साथ आता है।

जियो प्राइमा 4जी फोन की कीमत और उपलब्धता

हाल ही में जारी जियो फोन प्राइमा 4जी में 320x240 पिक्सल के रिज़ॉल्यूशन वाला 2.4 इंच का टीएफटी डिस्प्ले है। इसके अतिरिक्त, फोन एक फ्लैशलाइट और एक कैमरे से लैस है, जिसमें 0.3-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी शामिल है।

इसकी स्टोरेज क्षमता को माइक्रो एसडी कार्ड का उपयोग कर 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। KaiOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला, यह 4G फोन ARM Cortex A53 प्रोसेसर से लैस है।कनेक्टिविटी के लिए, Jio Phone प्राइमा 4G में ब्लूटूथ 5.0 है और यह 1800mAh की बैटरी से लैस है।जहां तक सुविधाओं की बात है, जियो फोन प्राइमा 4जी एक एफएम रेडियो सुविधा के साथ आता है, जो चलते समय अपने पसंदीदा स्टेशनों का आनंद ले सकते हैं। फोन में यूट्यूब, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन और जियो न्यूज जैसे ऐप्स पहले से इंस्टॉल आते हैं। इस बीच, रिलायंस जियो ने जियो स्पेसफाइबर लॉन्च किया है, जो एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जो भारत में उन दूरदराज के स्थानों पर गीगाबिट स्पीड प्रदान करती है जहां पहले इंटरनेट की पहुंच नहीं थी। Jio ने SES के O3b और O3b mPOWER उपग्रहों तक पहुंचने के लिए SES, एक उपग्रह दूरसंचार कंपनी के साथ साझेदारी की है, जो एकमात्र MEO उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष से फाइबर जैसी इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।