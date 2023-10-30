scorecardresearch
Reliance के शेयर में शानदार तेजी, कहां जाएगा स्टॉक?

सितंबर तिमाही में रिलायंस के सभी बिजनेस का प्रदशर्न शानदार रहा। रिलायंस के प्रॉफिट में 27% की तेजी देखने को मिली है। जियो प्‍लेटफॉर्म लिमिटेड का रेवेन्यू सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 10.6% बढ़ा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 30, 2023 11:55 IST
रिलायंस के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है
आखिरकार इतने टाइम से सुस्ती पड़े Reliance के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। भले ही घरेलू शेयर मार्केट आज फिर गिरावट के साथ खुला, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में काफी तेजी देखी जा रही है। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। सितंबर तिमाही में कंपनी ने सभी मोर्चों पर दमदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कंपनी के नेट प्रॉफिट में 27% तेजी आई है। इससे आज कंपनी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। आज शुरुआती कारोबार में शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर 2283 रुपये पर खुला और 2.35% तेजी के साथ 2,319 रुपये तक उछल गया। वहीं कंपनी के शानदार परफॉरमेंस को देखते हुए ब्रोकरेज ने रिलायंस के शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है।

Also Read: GIFT Nifty 67 अंक ऊपर, कैसा रहेगा आज का बाज़ार

ग्लोबल ब्रोकरेज मैक्वेरी ने रिलायंस के शेयर की रेटिंग अंडरपरफॉर्म से न्यूट्रल कर दी है। Jefferies ने इसे Buy रेटिंग में बनाए रखा है। साथ ही इसका टारगेट प्राइस 2975 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का साफ तौर पर कहना है कि तिमाही आधार पर कंपनी का एबिटा 8% बढ़ा है जो अनुमान से बेहतर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसके 13% रहने का अनुमान है। सितंबर तिमाही में रिलायंस के सभी बिजनेस का प्रदशर्न शानदार रहा। रिलायंस के प्रॉफिट में 27% की तेजी देखने को मिली है। जियो प्‍लेटफॉर्म लिमिटेड का रेवेन्यू सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 10.6% बढ़ा। जियो ने 5,058 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो बीते साल से 12% ज्‍यादा है। रिलायंस रीटेल वेंचर लिमिटेड (RRVL) का रेवेन्यू भी सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 18.8%  बढ़ा है।

Reliance के शेयर
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
