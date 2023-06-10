scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीJio ने लॉन्च किए नए प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ मिलेगा जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन

Jio ने लॉन्च किए नए प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ मिलेगा जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन

जियो ने म्यूजिक लवर्स को ध्यान में रखते हुए 5 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रिलायंस जियो ने ट्वीट कर इन प्लान्स के बारे में जानकारी दी है। 269 रुपए के प्लान की वैलिडिटी 28 दिन होगी। इसमें यूजर्स डेली हाई स्पीड 1.5 GB का डेटा, हर दिन 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। इसके साथ जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। 529 रुपए के प्लान में 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 10, 2023 21:59 IST
Jio ने लॉन्च किए नए प्लान
Jio ने लॉन्च किए नए प्लान

Jio ने म्यूजिक लवर्स को ध्यान में रखते हुए 5 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रिलायंस जियो ने ट्वीट कर इन प्लान्स के बारे में जानकारी दी है। 269 रुपए के प्लान की वैलिडिटी 28 दिन होगी। इसमें यूजर्स डेली हाई स्पीड 1.5 GB का डेटा, हर दिन 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। इसके साथ जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। 529 रुपए के प्लान में 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें यूजर्स डेली हाई स्पीड 1.5 GB का डेटा, हर दिन 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। इसके साथ जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, इसमें भी एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। 739 रुपए के प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें भी यूजर्स डेली हाई स्पीड 1.5 GB का डेटा, हर दिन 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे।

advertisement

Also Read: Jio ने भारत में लॉन्च किया सबसे सस्ता ट्रैकिंग डिवाइस, ₹749 के जियो टैग में मिलेंगे 3490 रुपए के एपल AirTag वाले फीचर्स

इसके साथ जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, इसमें भी एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। 589 रुपए के प्लान में 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें यूजर्स सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS के साथ हाई स्पीड 2 GB डेटा यूज कर सकेंगे। इसके साथ प्लान में जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, इसमें भी एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। 789 रुपए के प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें भी यूजर्स सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS के साथ हाई स्पीड 2 GB डेटा यूज कर सकेंगे। इसके साथ प्लान में जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, इसमें भी एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।

Plansमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा
Plansमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 10, 2023