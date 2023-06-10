Jio ने लॉन्च किए नए प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ मिलेगा जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन

Jio ने म्यूजिक लवर्स को ध्यान में रखते हुए 5 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रिलायंस जियो ने ट्वीट कर इन प्लान्स के बारे में जानकारी दी है। 269 रुपए के प्लान की वैलिडिटी 28 दिन होगी। इसमें यूजर्स डेली हाई स्पीड 1.5 GB का डेटा, हर दिन 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। इसके साथ जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। 529 रुपए के प्लान में 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें यूजर्स डेली हाई स्पीड 1.5 GB का डेटा, हर दिन 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। इसके साथ जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, इसमें भी एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। 739 रुपए के प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें भी यूजर्स डेली हाई स्पीड 1.5 GB का डेटा, हर दिन 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे।

इसके साथ जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, इसमें भी एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। 589 रुपए के प्लान में 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें यूजर्स सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS के साथ हाई स्पीड 2 GB डेटा यूज कर सकेंगे। इसके साथ प्लान में जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, इसमें भी एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। 789 रुपए के प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें भी यूजर्स सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS के साथ हाई स्पीड 2 GB डेटा यूज कर सकेंगे। इसके साथ प्लान में जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। वहीं, इसमें भी एलिजिबल कटमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।