Jio ने भारत में लॉन्च किया सबसे सस्ता ट्रैकिंग डिवाइस, ₹749 के जियो टैग में मिलेंगे 3490 रुपए के एपल AirTag वाले फीचर्स

Telecome कंपनी Jio ने भारत में सबसे सस्ता ब्लूटूथ ट्रैकिंग डिवाइस JioTag लॉन्च किया है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिवाइस 2199 रुपए में लिस्ट किया गया है। बायर्स इसे लॉन्चिंग ऑफर में 749 रुपए में खरीद सकते हैं। कंपनी डिवाइस को एपल के AirTag और Samsung SmartTag के टक्कर में लाई है। Apple के एयरटैग की कीमत 3,490 रुपए है। जियो टैग को Jio.com के साथ रिलायंस डिजिटल और जियो मार्ट से खरीदा जा सकता है। कंपनी डिवाइस के साथ एक साल की मैन्युफैक्चरिंग वॉरंटी ऑफर कर रही है।

डिवाइस को जियो कम्युनिटी फाइंड फीचर सपोर्ट के साथ पेश किया गया है। JioTag, Apple AirTag और Samsung SmartTag के जैसे ही काम करता है। यूजर्स इसे स्मार्टफोन से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ सकता है और उस आइटम को ट्रैक करने में मदद करता है जिससे ट्रैकर जुड़ा है। JioTag में रिप्लेसेबल CR2032 बैटरी दी गई है, जिसकी लाइफ एक साल तक की है। डिवाइस ब्लूटूथ v5.1 का उपयोग कर यूजर के स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है।

Buyers इसे लॉन्चिंग ऑफर में 749 रुपए में खरीद सकते हैं

यूजर आइटम को ट्रैक करने के लिए इसे अपने वॉलेट, हैंडबैग या किसी अन्य पर्सनल आइटम में रख सकते हैं। इसके साथ केबल मिलती है, जो ट्रैकर को अन्य डिवाइस या आइटम से एड करना आसान बनाती है। डिवाइस घर में 20 मीटर तक और बाहर 50 मीटर तक की ट्रैकिंग डिस्टेंस प्रदान करता है। JioTag का वैट 9.5 ग्राम है। रेगुलर यूज के आइटम ढूंढ़ने के अलावा ट्रैकर से यूजर के स्मार्टफोन को ट्रैक किया जा सकता है। फोन के साइलेंट मोड में होने पर भी JioTag को डबल-टैप करने से फोन की रिंग बजने लगती है। jio कम्युनिटी फाइंड फीचर इस नए लॉन्च किए गए ब्लूटूथ ट्रैकर को सपोर्ट करता है। यानी जब यूजर लास्ट डिस्कनेक्ट लोकेशन पर कनेक्टेड डिवाइस को ढूंढ़ने में असमर्थ होता हैं, तो वे अपने JioTag को अपने स्मार्टफोन पर जियो थिंग्स एप्लिकेशन पर खोए हुए डिवाइस के रूप में लिस्ट कर सकते हैं और कम्युनिटी फाइंड फीचर खोए हुए JioTag की लोकेशन को सर्च करेगा और रिपोर्ट करेगा।

