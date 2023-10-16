भारत लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा- Commerce Secretary

भारत सरकार ने साफ किया है वो लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाने जा रही है। व्यापार सचिव Sunil Barthwal ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "भारत लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा।" उन्होंने कहा कि सरकार "केवल यह चाहती है कि आयातकों पर कड़ी नजर रखी जाए।" 3 अगस्त को घोषित आयात लाइसेंसिंग व्यवस्था का उद्देश्य "विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम को सुनिश्चित करना" था, लेकिन उद्योग की आपत्तियों के बाद अब सरकार ने इस पर सफाई दी है।

इंपोर्ट बैन करने का असर Dell (DELL.N) , HP (HPE.N) , Apple (AAPL.O) , Samsung (005930.KS) और Lenovo (0992.HK) जैसी कंपनियों पर हो सकता था। विदेश व्यापार महानिदेशालय Santosh Kumar Sarangi ने कहा कि सरकार उद्योग के साथ परामर्श कर रही है और लैपटॉप आयात पर एक नया ऑर्डर अक्टूबर के अंत तक घोषित किया जाएगा।