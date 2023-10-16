scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSpicJet Share Price: शुरुआती कारोबार में 11% की गिरावट, क्या है वजह?

SpicJet Share Price: शुरुआती कारोबार में 11% की गिरावट, क्या है वजह?

मजबूत हवाई यात्रा मांग के कारण जून तिमाही में स्पाइसजेट ने 205 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में 789 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 16, 2023 13:10 IST
रिपोर्ट के बाद एयरलाइन स्पाइसजेट लिमिटेड के शेयरों में शुरुआती कारोबार में 11% से अधिक की गिरावट आई
एक रिपोर्ट के बाद एयरलाइन SpiceJet Limited के शेयरों में शुरुआती कारोबार में 11% से अधिक की गिरावट आई, जिसमें कहा गया कि Indigo के सह-संस्थापक और पूर्व प्रमोटर Rakesh Gangwal का इस एयरलाइंस में हिस्सा खरीदने का कोई इरादा नहीं है। एविएशन स्टॉक आज गिरावट के साथ 42.50 रुपये पर खुला। स्पाइसजेट का मार्केट कैप गिरकर 2714.67 करोड़ रुपये हो गया। इस साल की शुरुआत से स्टॉक में 2% की बढ़ोतरी हुई है और एक साल में 2.40% की बढ़ोतरी हुई है। 13 अक्टूबर को, एक मीडिया रिपोर्ट के बीच स्पाइसजेट के शेयरों में लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें कहा गया था कि एयरलाइन इंडिगो के सह-संस्थापक, राकेश गंगवाल, हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

Also Read:  Stocks To Watch : आज इन शेयरों पर रखें नजर

हालाँकि, वीकेंड में द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक बैंकर के हवाले से कहा गया था कि गंगवाल को स्पाइसजेट में निवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इंडिगो में गंगवाल दंपत्ति की 25 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, गंगवाल और उनकी पत्नी शोभा गंगवाल के पास जून के अंत तक इंडिगो ऑपरेटर इंटरग्लोब एविएशन में क्रमशः 13.23% (5,10,21,132 शेयर) और 2.99% हिस्सेदारी थी। उनके पास अभी भी इंडिगो में 25% हिस्सेदारी है। उनके लिए स्पाइसजेट में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। मजबूत हवाई यात्रा मांग के कारण जून तिमाही में स्पाइसजेट ने 205 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में 789 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। 

SpiceJet के शेयर
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
