Stocks To Watch : आज इन शेयरों पर रखें नजर

1. Tata Motors: कंपनी ने Tata Technologies में 9.9% हिस्सेदारी बेचने के लिए शेयर पर्चेज एग्रीमेंट किया है. TPG Rise Climate और Ratan Tata Endowment Foundation भी इसमें शामिल हैं. इसका असर शेयर पर हो सकता है, इसे ध्यान से देखें.

2. Avenue Supermarts: सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा कम हो गया है, जिसकी वजह है कम मार्जिन और ऊंचे बेस. इसके मुनाफे में गिरावट के कारण इसे सावधानी से देखें.

3. Bajaj Electricals: कंपनी को Power Grid Corporation of India से 564.2 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है. इस ऑर्डर के चलते कंपनी के आने में सुधार हो सकता है.

4. Tata Steel Long Products: कंपनी का सितंबर तिमाही मुनाफा एक साल पहले की समय की तुलना में कम रहा है. आपको इसके विकास को देखकर निवेश का विचार करना होगा.

5. Dalmia Bharat: सीमेंट कंपनी के मुनाफे में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें पावर और फ्यूल खर्च कम होने का भी योगदान है. यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है और निवेश के बारे में सोचा जा सकता है.

6. Delta Corp: कंपनी को GST विभाग से टैक्स नोटिस मिला है, जिसका इसके शेयर पर प्रभाव हो सकता है. इसके साथी खबरों का भी ख्याल रखना महत्वपूर्ण है.