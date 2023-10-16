scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStocks To Watch : आज इन शेयरों पर रखें नजर

Stocks To Watch : आज इन शेयरों पर रखें नजर

Bajaj Electricals: कंपनी को Power Grid Corporation of India से 564.2 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है. इस ऑर्डर के चलते कंपनी के आने में सुधार हो सकता है.

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 16, 2023 09:48 IST
Stocks To Watch : आज इन शेयरों पर रखें नजर
Stocks To Watch : आज इन शेयरों पर रखें नजर

1. Tata Motors: कंपनी ने Tata Technologies में 9.9% हिस्सेदारी बेचने के लिए शेयर पर्चेज एग्रीमेंट किया है. TPG Rise Climate और Ratan Tata Endowment Foundation भी इसमें शामिल हैं. इसका असर शेयर पर हो सकता है, इसे ध्यान से देखें.

2. Avenue Supermarts: सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा कम हो गया है, जिसकी वजह है कम मार्जिन और ऊंचे बेस. इसके मुनाफे में गिरावट के कारण इसे सावधानी से देखें.

advertisement

3. Bajaj Electricals: कंपनी को Power Grid Corporation of India से 564.2 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है. इस ऑर्डर के चलते कंपनी के आने में सुधार हो सकता है.

Also Read: Stocks To Watch : आज इन शेयरों पर रखें नजर

4. Tata Steel Long Products: कंपनी का सितंबर तिमाही मुनाफा एक साल पहले की समय की तुलना में कम रहा है. आपको इसके विकास को देखकर निवेश का विचार करना होगा.

5. Dalmia Bharat: सीमेंट कंपनी के मुनाफे में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें पावर और फ्यूल खर्च कम होने का भी योगदान है. यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है और निवेश के बारे में सोचा जा सकता है.

6. Delta Corp: कंपनी को GST विभाग से टैक्स नोटिस मिला है, जिसका इसके शेयर पर प्रभाव हो सकता है. इसके साथी खबरों का भी ख्याल रखना महत्वपूर्ण है.

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 16, 2023