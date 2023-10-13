Stocks To Watch : आज इन शेयरों पर रखें नजर

scorecardresearch
Oct 13, 2023
Mahindra Lifespaces: रियल्टी कंपनी ने कहा कि वहने वाले Wagholi, पुणे के मांगे जाने वाले क्षेत्र में 5.38 एकड़ ज़मीन खरीदी है। इस स्ट्रैटेजिक खरीदी में 1.5 मिलियन वर्ग फुट के बेचने योग्य क्षेत्र की संभावना है, जो रियल एस्टेट परिदृश्य में एक आशापूर्ण विकास की ओर सूचित करता है।

Infosys: आईटी कंपनी ने अपने दूसरे तिमाही नेट लाभ में 3.1% की वृद्धि दर्ज की, जो कि अपेक्षित थी। इस तिमाही के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफटवेयर सेवा निर्यातक की विलयनिग कुल लाभ 6,215 करोड़ रुपये पर बढ़ गई, जो पिछले वर्ष के 6,025 करोड़ रुपये और इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के 5,945 करोड़ रुपये से था।

HCL Tech: आईटी मेजर ने चौथे तिमाही के लिए लाभ में 9.9% की वृद्धि की और नेट लाभ 3,833 करोड़ रुपये पर पहुंचा। इस तिमाही के दौरान उसके संघटित वाणिज्यिक राजस्व में 8% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2022 के सितंबर तिमाही के 24,686 करोड़ रुपये से बढ़ गई।

Bank of Baroda: दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित लेनदेन करने वाला बैंक यह माना गया है कि ग्राहकों के बैंक खातों को मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन पर अनधिकृत तरीके से जोड़कर उनके बैंक खातों के अधिक पंजीकरण दिखाने के लिए किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावाधनिक नियमक ने बैंक के खिलाफ कदम उठाया।

IRB Infra: कंपनी ने समखियाली संतलपुर BOT प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए निर्धारक समझौते को लागू किया है। इस प्रोजेक्ट को कंपनी के सहयोगी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें GIC प्राइवेट एक वित्तीय निवेशक के रूप में शामिल होगा।

Dr. Reddy's: US FDA ने हैदराबाद की फैसिलिटी को लेकर 9 आपत्तियां जारी की हैं. ये जांच 4 से 12 अक्टूबर के बीच में हुई थी.

Paytm : RBI ने Paytm पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है. KYC नियमों के उल्लंघन की वजह से ये जुर्माना लगा है.

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 13, 2023