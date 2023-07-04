आप Twitter User हैं तो आपको पता होने चाहिए ये नए नियम!
मस्क ने ट्वीट कर लिखा, “वेरीफाइड एकाउंट्स हर दिन सिर्फ़ 6000 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे, वहीं अनवेरीफाइड एकाउंट्स सिर्फ़ 600 और न्यू वेरीफाइड एकाउंट्स सिर्फ़ 300 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे".. लिमिट सेट करने की वजह ईलॉन मस्क ने डेटा स्क्रैपिंग और सिस्टम मैनिपुलेशन बताई है।
शिकारी खुद शिकार हो गया। ये कहावत Twitter के पूर्व सीईओ Elon Musk पर सटीक बैठती है। दरअसल ईलॉन के एक ऐलान की वजह से वे खुद ट्रोल हो गए हैं। ईलॉन मस्क ने न्यू डेली रीड लिमिट तय कर दी थी, अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो अब यूज़र्स सिर्फ़ ट्विटर पर लिमिटिड पोस्ट ही पढ़ और देख पाएंगे। मस्क ने ये जानकारी अपने ट्विटर पोस्ट के ज़रिए दी। मस्क ने ट्वीट कर लिखा, “वेरीफाइड एकाउंट्स हर दिन सिर्फ़ 6000 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे, वहीं अनवेरीफाइड एकाउंट्स सिर्फ़ 600 और न्यू वेरीफाइड एकाउंट्स सिर्फ़ 300 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे”। लिमिट सेट करने की वजह ईलॉन मस्क ने डेटा स्क्रैपिंग और सिस्टम मैनिपुलेशन बताई है।
क्या होता है ‘डेटा स्क्रैपिंग और सिस्टम मैनिपुलेशन’?
इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करने की तकनीक को कहा जाता है डेटा स्क्रैपिंग, इस तकनीक की मदद से वेबसाइट्स से बड़ी मात्रा में डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, और किसी भी सिस्टम मैनिपुलेशन टूल की मदद से डेटा को चुराकर उसमें बदलाव किया जा सकता है।
मस्क के इस ट्वीट के तुरंत बाद ही यूज़र्स ने मस्क के इस फ़ैसले पर नाराज़गी जताई और ईलॉन मस्क को जमकर ट्रोल भी किया। एक वेरिफाइड यूज़र ने लिखा, “ईलॉन अगर मैं अपनी आंखें बंद कर के किसी पोस्ट को स्किप करता हूं, तो भी क्या वो 6000 रीड लिमिट में काउंट होगा?”
वहीं एक यूज़र ने नाराज़गी जताते हुए लिखा, “कंपनी क्यूं ख़रीदी जब उसको सम्भालना नहीं आता”।
जमकर ट्रोल होने के बाद ईलॉन मस्क ने अगले ही दिन डेली रीड लिमिट में बदलाव करने का ऐलान किया और उन्होंने वेरीफाइड एकाउंट्स के लिए 8000 पोस्ट रीड लिमिट, अनवेरीफाइड एकाउंट्स के लिए 800 और न्यू वेरीफाइड एकाउंट्स के लिए 400 पोस्ट रीड लिमिट बढ़ाने का फ़ैसला लिया। लेकिन इसके तुरंत बाद ईलॉन ने फिर पोस्ट रीड लिमिट को बढ़ा कर वेरीफाइड एकाउंट्स के लिए 10000, अनवेरीफाइड एकाउंट्स के लिए 1000 और न्यू वेरीफाइड एकाउंट्स के लिए 500 कर दी।
अगर ईलॉन मस्क ऐसे ही ट्विटर के नियमों में बदलाव करते रहेंगे जो ट्विटर यूज़र्स के हित में नहीं रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ट्विटर यूज़र्स किसी और प्लेटफोर्म की तलाश करने लगेंगे।
ऐप्स जो बन सकते हैं ट्विटर के विकल्प:
1. PLURK
2. MASTODON
3. AETHER
4. REDDIT
