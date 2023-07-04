scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीWhatsApp में फिर आया अपडेट, जल्द मिलेगा HD वीडियो शेयरिंग फीचर

WhatsApp में फिर आया अपडेट, जल्द मिलेगा HD वीडियो शेयरिंग फीचर

मैसेजिंग ऐप WhatsApp जल्द ही हाई-क्वालिटी वीडियो फीचर रोल आउट करने वाला है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.23.14.10 में एंड्रॉयड और बीटा वर्जन 23.13.0.76 में iOS यूजर्स के लिए यह फीचर टेस्ट कर रहा है। इस फीचर की मदद से कंपनी वॉट्सऐप यूजर्स को हाई-क्वालिटी वीडियो भेजने का ऑप्शन देने जा रही है। ऐसा करने के लिए ऐप वीडियो को कम कम्प्रेस कर सेंड करेगा। हालांकि, इसके बाद भी यूजर्स को ओरिजिनल क्वालिटी में वीडियो सेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 4, 2023 16:18 IST
WhatsApp में फिर आया अपडेट, जल्द मिलेगा HD वीडियो शेयरिंग फीचर
WhatsApp में फिर आया अपडेट, जल्द मिलेगा HD वीडियो शेयरिंग फीचर

मैसेजिंग ऐप WhatsApp जल्द ही हाई-क्वालिटी वीडियो फीचर रोल आउट करने वाला है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.23.14.10 में एंड्रॉयड और बीटा वर्जन 23.13.0.76 में iOS यूजर्स के लिए यह फीचर टेस्ट कर रहा है। इस फीचर की मदद से कंपनी वॉट्सऐप यूजर्स को हाई-क्वालिटी वीडियो भेजने का ऑप्शन देने जा रही है। ऐसा करने के लिए ऐप वीडियो को कम कम्प्रेस कर सेंड करेगा। हालांकि, इसके बाद भी यूजर्स को ओरिजिनल क्वालिटी में वीडियो सेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। WABetaInfo ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें दिखाई दे रहा है कि HD क्वालिटी वीडियो शेयर करने का ऑप्शन क्रॉप आइकन के ठीक बगल में दिखाई दे रहा है। जब HD ऑप्शन चूज करके वीडियो शेयर करते हैं तो वीडियो के ठीक नीचे HD वॉटरमार्क लिखा हुआ दिखाई देता है। 

advertisement
WABetaInfo की रिपोर्ट
WABetaInfo की रिपोर्ट

इसके साथ ही जब HD वीडियो शेयर करने का ऑप्शन टच करेंगे तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में भी इमेज शेयर करने का ऑप्शन दिखाई देगा। HD वीडियो शेयरिंग ऑप्शन में यूजर्स 592 X 1280 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ 4.9MB और स्टैंडर्ड क्वालिटी में 392 X 848 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ मैक्सिमम 2.2MB का वीडियो शेयर कर सकेंगे। WABetaInfo के अनुसार, वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.23.12.13 में एंड्रॉयड और बीटा वर्जन 23.11.0.76 में iOS यूजर्स के लिए यह फीचर टेस्ट कर रहा है। इस फीचर की मदद से वॉट्सऐप यूजर्स 4096 X 2692 पिक्सल रेजोल्यूशन तक की इमेज शेयर कर सकेंगे। इन दोनों फीचर्स का अपडेट मिलने के बाद जब वॉट्सऐप यूजर्स वीडियो शेयर करेंगे तो उन्हें ऑप्शन क्रॉप आइकन के ठीक बगल में HD वीडियो शेयरिंग का आइकन दिखाई देगा। वहीं, जब यूजर्स इमेज शेयर करेंगे तो उन्हें उसी जगह पर HD इमेज शेयरिंग का आइकन दिखाई देगा।

Also Read: Reliance ने किया धमाकेदार फोन लॉन्च, कीमत और फीचर्स उड़ा देंगे होश!

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 4, 2023