कैसे सुरक्षित करें अपनी WhatsApp की चैट ?

अगर आप अपनी WhatsApp Chat को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि अब Android और iPhone पर ‘Chat Lock' फ़ीचर ऑन करके अपनी खास चैट्स को और ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। मैसेज पढ़ने या भेजने के लिए आपको अपनी चैट्स को फ़ोन के पासकोड, Face ID या फ़िगरप्रिंट के ज़रिए अनलॉक करना होगा। इन चैट्स को बाकी और चैट्स से अलग लॉक की गईं चैट्स फ़ोल्डर में रखा जाएगा। चैट के लॉक होने पर उसके नोटिफ़िकेशन का कंटेंट और कॉन्टैक्ट नहीं दिखेगा।

लेकिन आपको करना क्या है, इन स्टेप्स के जरिए समझिए

स्टेप 1

अपने फ़ोन की गैलरी में मीडिया सेव करने के लिए आपको 'चैट लॉक' फ़ीचर ऑफ़ करना होगा। इससे मीडिया प्राइवेट रहेगा। इससे ग्रुप चैट्स और म्यूट की गई चैट्स को भी लॉक किया जा सकता है। कॉल्स को लॉक नहीं किया जा सकेगा। लॉक की गई चैट्स या ग्रुप चैट्स से आने वाली कॉल अब भी दिखाई देंगी।

स्टेप 2

'चैट लॉक' फ़ीचर उसी फ़ोन पर चैट्स को लॉक करेगा जिस पर आपने इसे ऑन किया है। अगर आपने WhatsApp के साथ और डिवाइसेज़ को लिंक किया हुआ है जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो लिंक किए गए डिवाइसेज़ पर चैट्स को लॉक नहीं किया जाएगा। अगर आप WhatsApp पर बैकअप लेने और रीस्टोर करने का फ़ीचर इस्तेमाल करते हैं, तो नए फ़ोन पर रीस्टोर करने के बाद भी आपकी लॉक की गई चैट्स लॉक ही रहेंगी. लॉक की गई चैट्स को ऐक्सेस करने के लिए आपको पहले फ़िगरप्रिंट या Face ID सेटअप करना होगा. जब आप 'चैट लॉक' फ़ीचर की मदद से किसी चैट को लॉक करते हैं, तो उस यूज़र को इस बारे में पता नहीं चलेगा।

स्टेप 3

'चैट लॉक' फ़ीचर को ऐसे ऑन करें?

आप चैट की डीटेल्स में जाकर किसी भी चैट को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं. अगर आपके डिवाइस पर पासकोड, फ़िंगरप्रिंट लॉक या

Face ID को सेटअप नहीं किया गया है, तो चैट लॉक करने से पहले आपसे इन्हें सेटअप करने के लिए कहा जाएगा.

1. चैट डीटेल्स > चैट लॉक पर टैप करें।

2. अपना Face ID कन्फ़र्म करने के लिए इस चैट को Face ID से लॉक करें पर टैप करें।

3. लॉक की गई चैट्स फ़ोल्डर में चैट देखने के लिए देखें पर टैप करें।