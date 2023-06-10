Hotstar फ्री में दिखाएगा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, कंपनी जियो सिनेमा की राह पर

OTT प्लेटफॉर्म Disney+hotstar ने अनाउंसमेंट किया है कि यूजर्स ऐप पर एशिया कप 2023 और ICC मेंस क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैच फ्री में देख सकेंगे। हॉटस्टार अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए Mukesh Ambani के Jio Cinema का तरीका आजमाने जा रहा है। ऐसा करके डिज्नी+हॉटस्टार जियो सिनेमा की इंडिया में ग्रोथ को चैलेंज करना चाहता है। जियो सिनेमा ने IPL 2023 के सभी मैच फ्री में दिखाए थे, जिससे कंपनी को रिकॉर्ड व्यूअरशिप मिली थी। डिज्नी+हॉटस्टार भी अब एशिया कप और वर्ल्ड कप के सभी मैच फ्री में दिखाकर रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल करना चाहता है। यूजर्स जो डिज्नी+हॉटस्टार ऐप यूज करते हैं, उन्हें एशिया कप और वर्ल्ड कप के सभी मैच देखने के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी।

नए यूजर्स भी अपने मोबाइल फोन में डिज्नी+हॉटस्टार ऐप इंस्टॉल कर दोनों टूर्नामेंट्स के सभी मैच फ्री में देख सकेंगे। कंपनी का दावा है कि 54 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स को इसका फायदा होगा। एशिया कप सितंबर में और वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में होगा। डिज्नी+हॉटस्टार के हेड Sajith Sivanandan ने बताया, 'हमारी कंपनी भारत में तेजी से विकसित हो रही OTT इंडस्ट्री में सबसे आगे है। दर्शकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए हमने अब तक कई इनोवेशन पेश किए हैं, उनसे हमने ग्लोबली अपने दर्शकों को काफी खुश किया है। अब हम एशिया कप और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को सभी दर्शकों के लिए फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि ऐसा करके कंपनी को ओवरऑल इको-सिस्टम को विकसित करने में मदद मिलेगी।'

हाल ही में लॉन्च की गई नई स्ट्रीमिंग सर्विस जियो सिनेमा ऐप ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल में 3.2 करोड़ की रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल की थी। जो दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट का सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला रिकॉर्ड है। बानी के मीडिया वेंचर ने IPL के डिजिटल राइट्स हासिल करने के लिए डिज्नी+हॉटस्टार समेत अन्य कई कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद से भारत में डिज्नी+हॉटस्टार के पेड सब्सक्राइबर्स लगातार कम हो रहे हैं। मुकेश अंबानी का ग्रुप Reliance Industries Limited ग्लोबल मीडिया दिग्गज बनना चाहता है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले जियो सिनेमा ने HBO और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी Inc के राइट्स हासिल किए हैं। इसके बाद से ऐप पर कई कंटेंट के लिए जियो सिनेमा ने चार्ज करना भी शुरू कर दिया है।

