Honda New Scooter: Electric Scooter में Honda का जलवा, 19 किलो का मिनी स्कूटर

ऑटोमोबाइल मार्केट में टू-व्हीलर्स की सबसे बड़ी कंपनी #Honda ने अपने कस्टमर्स के लिए लास्ट-मील मोबिलिटी सॉल्यूशन के रूप में मिनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने इस मिनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को #Motocompacto नाम दिया है। #Honda ने अपने इस मोटोकॉम्पैक्टो को एक छोटे सूटकेस जैसा डिजाइन दिया है, जो बैठने के लिए एक सीट, एक हैंडलबार और पैर रखने के लिए फुट पेग्स के रूप में खुलता है। इसके साथ ही इसमें एक साइड-स्टैंड और आगे-पीछे लाइटिंग भी है। मोटोकॉम्पैक्टो में पावर के लिए एक 490-वाट, 16Nm का इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है। यह 6.8Ah बैटरी पैक से पावर लेकर 24kph की टॉप स्पीड देता है। कंपनी के मुताबिक, इसकी रेंज 19 किमी है, जिसे चार्ज करने में करीब साढे़ तीन घंटे लगेंगे।

कंपनी की ओर से इस मिनी इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटोकॉम्पैक्टो का वजन नहीं बताया गया है। लेकिन आसानी से कैरी करने के लिए इसका वजन 19 किलोग्राम के आस-पास होने की संभावना है। होंडा ने अपने प्रमोशनल एड में इसे कार के बूट में रखा हुआ दिखाया है, जो इसे कैरी करने का सबसे आसान तरीका है। मोटोकॉम्पैक्टो का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक मोटोकॉम्पो से इंस्पायर्ड है। मोटोकॉम्पो को साल 1981 में होंडा सिटी हैचबैक के बूट में फिट होने के लिए डिजाइन किया गया था, जो 49cc दो-स्ट्रोक इंजन से ऑपरेट होने वाला एक मिनी-स्कूटर था। इस मॉर्डन ऑल-इलेक्ट्रिक स्कूटर को अमेरिका में होंडा इंजीनियर्स ने डेवलप किया है। इसके डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में 32 पेटेंट दिए गए हैं। यह मौजूदा समय में अमेरिका में 995 डॉलर (लगभग 82,828.18 रुपये) की कीमत में उपलब्ध है।