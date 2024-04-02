फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का फैसला, 15 अप्रैल से बंद हो जाएगी USSD कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस, *401# डायल करके नहीं होगा कॉल फॉरवर्ड

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को USSD कोड्स के जरिए कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा बंद करने को कहा है। सरकार ने ऑनलाइन और फर्जी कॉल के जरिए हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। इस आदेश के बाद 15 अप्रैल से मोबाइल फोन में *401# डायल करके कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा समाप्त हो जाएगी। USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा- एक शॉर्ट कोड है। इस फीचर की मदद से एक कोड डायल करके किसी नंबर पर सर्विसेज को एक्टिवेट और डिएक्टिवेट किया जाता है। सामान्य तौर पर इसका इस्तेमाल मोबाइल यूजर्स फोन का बैलेंस चेक करने, कॉलर ट्यून सेट करने, UPI चलाने और IMEI नंबर जानने के लिए डायल करते हैं।

advertisement

Also Read: Gautam Adani ने पोती के साथ शेयर की तस्वीर, बोले इन आंखों की चमक के आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी

USSD कॉल फॉर्वर्डिंग सर्विस कैसे काम करती है?

अगर कोई मोबाइल यूजर *401# डायल करके किसी अनजान नंबर पर कॉल करता है, तो इससे यूजर के मोबाइल पर जो भी कॉल या मैसेज आएंगे, वे सभी दूसरे यूजर के फोन पर फॉरवार्ड' हो जाएंगे। यानी अब यूजर कॉल और मैसेज का एक्सेस दूसरे यूजर के हाथों में है। स्कैमर्स इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्कैमर्स आपके नंबर पर टेलीकॉम प्रोवाइडर बनकर कॉल करता है और नेटवर्क और अन्य कोई समस्या का हवाला देकर *401# डायल करने के लिए कहता है। जैसे ही आप इस नंबर को डायल करेंगे, आपको वह किसी अनजान नंबर पर कॉल करने के लिए कहेगा। इसे डायल करते ही आपके नंबर पर आने वाला हरेक फोन मैसेज या OTP उस अनजान नंबर पर फॉर्वर्ड हो जाएगा जिसे, आपने *401# के बाद डायल किया था।

साइबर ठगी या क्राइम से बचने के उपाए

किसी के साथ भी अपने अकाउंट की डिटेल्स जैसे ATM का नंबर या चार अंकों का पिन शेयर ना करें। बैंक कभी भी आपसे इस तरह की जानकारी नहीं मांगता है। किसी भी तरह का संदेह होने पर बैंक जाकर संपर्क करें। संभव हो तो अपने सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी या अपना नंबर शेयर ना करें। अपने ATM या Gmail, Facebook, Instagram के पासवर्ड को कुछ महीनों के बाद चेंज करते रहें। अगर आपको कोई पैसे भेज रहा है, तो इसके लिए आपके नंबर पर कोई पिन नहीं आता है, अगर आए तो उसे शेयर ना करें। यह फ्रॉड है। कोई भी ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगता है। जैसे कि लोकेशन, कैमरा, फोटो और वीडियो। लोग जल्दबाजी में बिना देखे ही OK करते जाते हैं। ऐसा करने से बचें। किसी भी ऐप की गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें।