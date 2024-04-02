scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारGautam Adani ने पोती के साथ शेयर की तस्वीर, बोले इन आंखों की चमक के आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी

Gautam Adani ने पोती के साथ शेयर की तस्वीर, बोले इन आंखों की चमक के आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी

गौतम अडाणी ने कहा था, 'मुझे अपनी पोतियों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। वे मेरे तनाव को दूर करने का सबसे बड़ा जरिया हैं। मेरे पास सिर्फ दो दुनियाएं हैं: काम और परिवार। मेरे लिए परिवार ही ताकत का एक बड़ा स्रोत है।'

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 2, 2024 17:59 IST
Gautam Adani ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर अपनी पोती कावेरी के साथ तस्वीर शेयर की
Gautam Adani ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर अपनी पोती कावेरी के साथ तस्वीर शेयर की

Adani Group के फाउंडर और चेयरमैन Gautam Adani ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर अपनी पोती कावेरी के साथ तस्वीर शेयर की, जो परिधि और करण अडाणी की तीसरी बेटी है। अडाणी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,'इन आंखों की चमक के आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी है।' मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अडाणी ने जो तस्वीर शेयर की है वह लंदन के साइंस म्यूजियम में नए अडाणी ग्रीन एनर्जी गैलरी में ली गई थी। इससे पहले गौतम अडाणी ने बताया था कि अपनी पोतियों के साथ समय बिताना तनाव से काफी राहत दिलाता है। 

advertisement

Also Read: Meta-Reliance Deal: बेटे के प्री-वेडिंग फंग्शन में Mukesh Ambani ने कर दी डील

मेरे लिए परिवार ही ताकत का एक बड़ा स्रोत

गौतम अडाणी ने कहा था, 'मुझे अपनी पोतियों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। वे मेरे तनाव को दूर करने का सबसे बड़ा जरिया हैं। मेरे पास सिर्फ दो दुनियाएं हैं: काम और परिवार। मेरे लिए परिवार ही ताकत का एक बड़ा स्रोत है।' 

दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में 17 वें स्थान पर हैं गौतम अडाणी

फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट में गौतम अडाणी ₹7.06 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 17वें सबसे अमीर आदमी हैं। इसी लिस्ट में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ₹9.70 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ 11 वें स्थान पर हैं। जबकि, बर्नार्ड अरनॉल्ट एंड फैमिली ₹18.99 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पर हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 2, 2024