Meta-Reliance Deal: बेटे के प्री-वेडिंग फंग्शन में Mukesh Ambani ने कर दी डील

Mukesh Ambani का कामकाज करने का स्टाइल एकदम यूनिक है। मुकेश अंबानी एक तीर से कई निशाने लगाने के लिए मशहूर हैं।आपको अंबानी परिवार के Pre-Wedding का फंग्शन याद होगा। अब कहें ऐसा क्यों, दरअसल ये स्टोरी यही से निकलती है। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे Anant Ambani और Radhika Merchant की प्री-वेडिंग में दुनिया भर कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। जिसमें मेटा के सीईओ Mark Zuckerberg का भी नाम शामिल थे। जामनगर में प्री-वेडिंग के दौरान जुकरबर्ग ने अनंत अंबानी की घड़ी की तारीफ की। जुकरबर्ग और उनकी पत्नी ने अनंत से घड़ी की जानकारी ली। दरअसल अनंत ने ऑडेमार्स पिगट रॉयल ओक की खास घड़ी पहनी थी। इस घड़ी की अनुमानित कीमत 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये वीडियो काफी वायरल हुई। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी जामनगर पहुंचे थे और उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेट की प्री-वेडिंग में काफी इनजॉय किया। लेकिन यहां हुआ क्या? यही पर मुकेश अंबानी ने बिजनेस डील कर डाली? फंग्शन का फंग्शन, बिजनेस का बिजनेस।

दरअसल मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। पिछले कुछ वक्त से फेसबुक की मूल कंपनी Meta अपने सबसे बड़े बाजार यानि स्मॉल वीडियो फीचर Reels की बढ़ती मांग पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में अपना पहला Data Center की जगह की तलाश कर रही थी। शायद ये तलाश मुकेश अंबानी के जरिए पूरी हो गई है। कैसे , ये बताएंगे लेकिन पहले कुछ आंकड़ों को जान लेते हैं। फेसबुक के भारत में युजर्स 31 करोड़ 46 लाख है। इंस्टाग्राम की बात की जाए तो 35 करोड़ यूजर्स हैं। वहीं व्ह्टअप के उपभोक्तता 48 करोड़ है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मेटा कितना बड़ा डेटा बेस ऑपरेट कर रहा है। अभी तक मेटा भारत से जुड़ा सारा डेटा सिंगापुर से डाटा सेंटर से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अब मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मेटा अपना पहला डेटा सेंटर, रिलायंस इंडस्ट्री के कैमस में खोलने जा रहा है। खबरों की मानें तो अनंत अंबानी के प्री-वेडिंग फंग्शन में ही RIL और मार्क जुकरबर्ग के बीच चर्चा हुई थी। चेन्नई के 10 एकड़ में फैला Ambattur Industrial Estate में three-way joint venture है। जिसमें Brookfield Asset Management, Reliance Industries और Digital Realty। ये IT पार्क 100-Megawatt लोड कैपिसिटी को कैटर करता है। जिस तरह से भारत सरकार AI मॉडल पर नियम सख्त कर रही है, ऐसा मेटा के इस कदम से फायदा होगा। अंबानी का ये डेटा कैम्प्स AI language models और Digital Connexion से एक्यूपड है। CareEdge Ratings के मुताबिक डेटा इंडस्ट्री तीन साल में कैपिसिटी डबल हो सकती है। जिसका फायदा सीधा मुकेश अंबानी को मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा फिलहाल के लिए एक छोटा डेटा सेंटर रेडी करने का मूल्यांकन कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर मेटा भारत में 10-20 मेगावाट की क्षमता वाला अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए आगे बढ़ता है, तो परियोजना में इसका निवेश 500 से 1,200 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।

भारत,इंस्टाग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और ऐप इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टॉवर के मुताबिक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम ने 2023 में कुल वैश्विक डाउनलोड के मामले में टॉप पॉजिशन के लिए कंपिटिशन किया है। सेंसर टॉवर ने दिसंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में इंस्टाग्राम की लोकप्रियता में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक 2020 में देश में टिकटॉक का बैन रहा है।