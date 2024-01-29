scorecardresearch
Google Map : शॉर्ट-कट लेने के लिए Google Map का सहारा लेना पड़ा भारी, सीढ़ियों के ऊपर अटकी कार

गुडालूर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच एक ट्राई-जंक्शन पर स्थित है और छुट्टियां बिताने के लिए यह लोगों की पंसदीदा जगह है। यहां अक्सर ऊटी जाने वाले पर्यटक आते हैं। गूगल मैप्स के निर्देशों का पालन करते हुए, एसयूवी चालक दोस्तों के साथ पुलिस क्वार्टर की तरफ जा रहा था जिसे गूगल मैप ने "सबसे तेज़ रूट" होने का दावा किया था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 29, 2024 17:02 IST
गूगल मैप के सहारे चल रहा एसयूवी चालक अपने वाहन को लेकर गुडालूर के पहाड़ी एरिया में सीढ़ियों में फंस गया

Google Map अक्सर शहर से लेकर गांव तक लोगों को किसी भी लोकेशन को ढूंढने में काफी मदद करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ट्रैफिक से बचने या समय की बचत करने के लिए गूगल मैप का सहारा लेकर नए रास्ते खोजते हैं। कभी-कभी आंख बंद कर गूगल मैप पर भरोसा करना भी भारी पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला Tamil Nadu के पहाड़ी शहर Gudalur से सामने आया है। जहां एक एसयूवी चालक कर्नाटक जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहा था।

गूगल मैप के सहारे सीढ़ियों के ऊपर पहुंची कार

गूगल मैप के सहारे चल रहा एसयूवी चालक अपने वाहन को लेकर गुडालूर के पहाड़ी एरिया में सीढ़ियों में फंस गया। वह ड्राइव करके अपने दोस्तों के साथ वीकेंड मनाकर लौट रहा था और इस दौरान गाड़ी में दोस्त भी उसके साथ थे। इसकी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि एसयूवी पहाड़ो के ऊपर सीढ़ियों में फंसी हुई है। आपको बता दें कि गुडालूर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच एक ट्राई-जंक्शन पर स्थित है और छुट्टियां बिताने के लिए यह लोगों की पंसदीदा जगह है। यहां अक्सर ऊटी जाने वाले पर्यटक आते हैं। गूगल मैप् के निर्देशों का पालन करते हुए, एसयूवी चालक दोस्तों के साथ पुलिस क्वार्टर की तरफ जा रहा था जिसे गूगल मैप ने "सबसे तेज़ रूट" होने का दावा किया था। हालांकि, यह रास्ता उन्हें एक आवासीय क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में लेकर गया जहां सीढ़ियां थी। 

पुलिस और स्थानीय लोगों ने की मदद

इसके बाद आगे बढ़ने में असमर्थ चालक ने सीढ़ियों पर वाहन रोका और लोगों तथा पुलिस से सहायता मांगी। मौके पर स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए पहुंचे। किसी तरह लोगों के साथ मिलकर पुलिस एसयूवी को मुख्य सड़क तक लेकर आई जिसके बाद कार में मौजूद सभी लोग कर्नाटक की तरफ रवाना हो सके। 

