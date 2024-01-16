scorecardresearch
NHAI ने जारी किया नोटिफिकेशन, बिना KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद हो जायेंगे रद्द

देश के किसी भी टोल प्लाजा से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, कोटक बैंक की ब्रांच से भी आप इसे खरीद सकते हैं। पेटीएम, अमेजन, गूगल पे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप इसे खरीद सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Jan 16, 2024
बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे
अगर आपने अपनी कार के Fastag को बैंक से KYC अपडेट नहीं कराया है तो 31 जनवरी तक करा लें। क्योंकि, बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 15 जनवरी एक को नोटिफिकेशन जारी किया है। NHAI ने फास्टैग कस्टमर्स से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। 

एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग काम करेगा 

कस्टमर्स अब एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग यूज कर सकेंगे। NHAI ने अपने बयान में कहा कि फास्टैग यूजर्स को 'एक वाहन, एक फास्टैग' नीति का पालन करना होगा और पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को अपने संबंधित बैंकों को वापस करना होगा। अब सिर्फ नए फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहेंगे। 

NHAI ने इसलिए उठाया कदम 

NHAI ने फास्टैग से टोल वसूलने के लिए टोल प्लाजा के वेटिंग टाइम को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए 'एक वाहन, एक फास्टैग' अभियान शुरू किया है। कहा जा रहा है कि NHAI ने यह पहल एक गाड़ी के लिए कई फास्टैग जारी करने और RBI के नियमों का उल्लंघन कर KYC के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के जवाब में की है। 

बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं फास्टैग 

