Mumbai Atal Setu: Mumbai में Atal Setu Bridge का उद्घाटन, जानिए किस टेक्नोलॉजी का हुआ इस्तेमाल

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) या Atal Setu ब्रिज का उद्घाटन PM Modi द्वारा किया गया। यह पुल अपनी तकनीकी प्रगति के कारण भारत को विश्व मानचित्र पर रखता है। नया समुद्री पुल दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। पुल पांच साल के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है और इसके पूरा होने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी और परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। पुल को भूकंप प्रतिरोध, समुद्री जीवन संरक्षण, शोर कम करने वाली प्रौद्योगिकियों और बहुत कुछ के मामले में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां मिलती हैं। नए अटल सेतु पुल के सबसे आकर्षक पहलुओं को देखें।

अटल सेतु की मुख्य तकनीकी विशेषताएं:

1. भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन: पुल में भूकंप प्रतिरोधी तकनीक शामिल है, जो इसे 6.5 रिक्टर पैमाने तक की तीव्रता वाले विभिन्न प्रकार के भूकंपों को सहन करने में सक्षम बनाती है।

2. ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक: यह सुविधा, भारत में पहली बार, पुल को व्यापक स्पैन प्रदान करती है, जो इसकी संरचनात्मक अखंडता को बढ़ाती है।

3. रिवर्स सर्कुलेशन रिग्स: ध्वनि और कंपन को कम करने के लिए लागू की गई यह तकनीक आसपास के समुद्री जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. शोर कम करने के उपाय: पुल में ध्वनिक प्रभाव को कम करने के लिए शोर साइलेंसर और ध्वनि अवरोधक शामिल हैं।

5. पर्यावरण-अनुकूल प्रकाश व्यवस्था: पुल पर प्रकाश व्यवस्था जलीय पर्यावरण के लिए गैर-विघटनकारी होने के लिए डिज़ाइन की गई है।

6. कोई टोल कतार नहीं: एमटीएचएल के पास एक खुली सड़क टोलिंग प्रणाली होगी जो टोल पर लंबी कतारों की समस्या का समाधान करेगी। उन्नत स्कैनर वाहन को स्कैन करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल एकत्र करने में सक्षम होंगे, जिससे प्रतीक्षा समय शून्य हो जाएगा।

7. डिस्प्ले: ड्राइवरों को वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए पुल पर निश्चित अंतराल पर डिस्प्ले भी लगाए जाएंगे। उन्हें उनके मार्ग पर ट्रैफिक जाम या दुर्घटनाओं के बारे में सूचित किया जाएगा।