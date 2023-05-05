Gmail ने शुरू की ब्लू टिक सर्विस, समझिए फायदे
Google के अनुसार, इससे स्पैम को रोकने में मदद मिलेगी औऱ ईमेल भेजने वाले का पता चल सकेगा। दरअसल कंपनी का कहना है कि नीला चेकमार्क उपयोगकर्ताओं को स्कैमर्स और धोखेबाजों के खिलाफ सुरक्षा देगा। जैसे-जैसे अधिक से अधिक कंपनियां और व्यक्ति BIMI को अपनाती हैं, वैसे-वैसे नीला चेकमार्क उपयोगकर्ताओं के इनबॉक्स में एक आम बात बन जाएगी।
Twitter के बाद आखिरकार Gmail के यूजर्स को ब्लू टिक मिल सकेगा।
दरअसल फ़िशिंग हमलों को दूर रखने के लिए Gmail ने ऐलान किया है कि वो अब यूजर्स को नीला बैज देगा। लेकिन घबराइये नहीं इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं चुकाना है। नीला चेकमार्क फ़िलहाल मुफ़्त है और सभी Google Workspace ग्राहकों, G Suite बेसिक सबके लिए उपलब्ध होगा।
हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर पर सभी लीगेसी ब्लू बैज हटा दिए थे और लोगों से खरीदने का आग्रह किया था। जिस पर काफी विवाद भी हुआ था लेकिन जीमेल ने अभी किसी पैसे का ऐलान नहीं किया है।