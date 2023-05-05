scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीGmail ने शुरू की ब्लू टिक सर्विस, समझिए फायदे

Gmail ने शुरू की ब्लू टिक सर्विस, समझिए फायदे

Google के अनुसार, इससे स्पैम को रोकने में मदद मिलेगी औऱ ईमेल भेजने वाले का पता चल सकेगा। दरअसल कंपनी का कहना है कि नीला चेकमार्क उपयोगकर्ताओं को स्कैमर्स और धोखेबाजों के खिलाफ सुरक्षा देगा। जैसे-जैसे अधिक से अधिक कंपनियां और व्यक्ति BIMI को अपनाती हैं, वैसे-वैसे नीला चेकमार्क उपयोगकर्ताओं के इनबॉक्स में एक आम बात बन जाएगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 5, 2023 18:52 IST
Twitter के बाद आखिरकार जीमेल के यूजर्स को ब्लू टिक मिल सकेगा।
Twitter के बाद आखिरकार जीमेल के यूजर्स को ब्लू टिक मिल सकेगा।

Twitter के बाद आखिरकार Gmail के यूजर्स को ब्लू टिक मिल सकेगा। 

दरअसल  फ़िशिंग हमलों को दूर रखने के लिए Gmail ने ऐलान किया है कि वो अब यूजर्स को नीला बैज देगा। लेकिन घबराइये नहीं इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं चुकाना है। नीला चेकमार्क फ़िलहाल मुफ़्त है और सभी Google Workspace ग्राहकों, G Suite बेसिक सबके लिए उपलब्ध होगा। 

advertisement
Google के अनुसार, इससे स्पैम को रोकने में मदद मिलेगी
Google के अनुसार, इससे स्पैम को रोकने में मदद मिलेगी

Also Read : SCO Meeting में दूर से नमस्ते, ऐसे हुआ बिलावत का स्वागत


Google के अनुसार, इससे स्पैम को रोकने में मदद मिलेगी औऱ ईमेल भेजने वाले का पता चल सकेगा। दरअसल कंपनी का कहना है कि नीला चेकमार्क उपयोगकर्ताओं को स्कैमर्स और धोखेबाजों के खिलाफ सुरक्षा देगा। जैसे-जैसे अधिक से अधिक कंपनियां और व्यक्ति BIMI को अपनाती हैं, वैसे-वैसे नीला चेकमार्क उपयोगकर्ताओं के इनबॉक्स में एक आम बात बन जाएगी।

Musk ने ट्विटर पर सभी लीगेसी ब्लू बैज हटा दिए थे
Musk ने ट्विटर पर सभी लीगेसी ब्लू बैज हटा दिए थे

हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर पर सभी लीगेसी ब्लू बैज हटा दिए थे और लोगों से खरीदने का आग्रह किया था। जिस पर काफी विवाद भी हुआ था लेकिन जीमेल ने अभी किसी पैसे का ऐलान नहीं किया है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 5, 2023